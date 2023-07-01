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華美銀行董事長吳建民 獲委任APEC名譽主辦委員會成員

本報訊
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（左）與舊金山市長布里德（右）。（華美銀行提供）
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（左）與舊金山市長布里德（右）。（華美銀行提供）

6月30日華美銀行董事長兼最高執行長、亞太經濟合作組織（APEC）商貿諮詢委員會主席吳建民 （Dominic Ng）獲舊金山市長倫敦·布里德（London Breed）的委任，成為2023年APEC名譽主辦委員會（Honorary Host Committee）成員。

吳建民將透過與其他委員的緊密合作，創建和加強社區與商業關係，促成APEC會議的順利舉行。華美銀行同時被任命的委員包括「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西（Nancy Pelosi）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、加州副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）、美國參議員范士丹（Dianne Feinstein）、美國參議員帕迪拉（Alex Padilla）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以及舊金山市檢察官邱信福（David Chiu）。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。美國希望通過參與APEC，進一步打造一個自由、公平和開放的經濟政策平台，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共佔全球人口的近40％（近30億人），以及全球貿易的近50％。

舊金山市長布里德表示，舊金山有幸獲得州內和聯邦領袖的大力支持，十分感謝每一位名譽主辦委員會成員，他們將透過這一職務進一步加強與舊金山政府的合作，確保2023年APEC會議的成功舉行。他有信心，在委員會成員與社會各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異彩。

由白宮委任為APEC商貿諮詢理事會主席的吳建民說：「自去年夏天被任命為APEC商貿諮詢理事會主席以來，我一直在與其他來自亞太地區的代表緊密合作，以期改善區域內的社會經濟問題。我很榮幸能夠加入APEC名譽主辦委員會，同時也十分期待在11月與政商各界代表於舊金山會面。」

亞太經合組織工商領導人峰會（APEC CEO Summit）將在今年11月於舊金山莫斯康展覽中心（Moscone Center）舉行。屆時，來自亞太地區的近500名國際商業領袖、上千位媒體工作者以及近3萬名代表將齊聚一堂，圍繞「創造經濟機遇」（Creating Economic Opportunity）主題，就推動經濟發展的三大板塊展開討論：貿易投資、創新與數字化，以及兼顧可持續性（又譯永續）和包容性的安全均衡發展。

APEC 舊金山 加州

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