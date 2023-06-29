州府預算過關 不動儲備金即填補漏洞
加州議會27日批准了一項3108億元的預算案，解決了320億元赤字的問題，同時提供陷入困境的公共交通機構紓困金。
加州過去幾年的預算盈餘合計超過1000億元。但今年隨著通貨膨脹率飆升、股市低迷，收入顯著減少。由於加州大部分的收入來自富裕居民繳納的稅金，使加州比美國其他州更容易受到經濟變化的影響。上個月，州長紐森（Gavin Newsom）政府預估，加州下一個會計年度的支出，將超過收入300億元以上。
27日通過的預算案透過削減部分支出（約80億元）、延後其他支出，以及將部分支出轉移到其他基金，來填補龐大的赤字。這項預算計畫將借款61億元，但保留高達378億元的儲備金。紐森表示，他會簽署這項預算案。
儘管今年預算赤字龐大，議員們仍同意延長電影和電視製作的稅金減免優惠。這項優惠將使加州每年減少3億3000萬元收入。但今年最大的不同是，這些優惠是可退還的，代表如果電影製片公司的稅金優惠超過其應繳的稅金，加州將退還差額姶他們。
議員表示，由於加州面臨電影和電視製作可能出走到其他州的競爭，因此需要進一步提供稅金優惠給業者，否則可能失去好萊塢光環。
參議會議長艾金斯（Toni Atkins）說：「我知道人們會質疑這麼做是否對加州有利，但這個行業具有代表性，同時也能創造工作機會。」
預算案還包括提供加州公共交通機構救命的51億元紓困金，允許交通機構在未來三年內使用這筆經費於營運。
然而，代表舊金山灣區的一些議員認為，這筆經費不足以阻止交通系統削減服務。因此，他們26日提出法案，建議在未來五年內，將灣區七座橋梁的過橋費提高1.5元。
對於預算案允許官員將一些與警察不當行為有關的調查延後到2027年處理，公民自由團體感到不滿。不過，加州和平警員標準與培訓委員會（Commission on Peace Officer Standards and Training）表示，由於每年平均要處理約3400起警察不當行為案件，因此延後有其必要。
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