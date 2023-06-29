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州府預算過關 不動儲備金即填補漏洞

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州議會27日通過預算案，解決了龐大赤字的問題。圖為曾競選加州州長的共和黨參議員達勒與其他議員正忙於制定預算的情形。（美聯社）
加州議會27日通過預算案，解決了龐大赤字的問題。圖為曾競選加州州長的共和黨參議員達勒與其他議員正忙於制定預算的情形。（美聯社）

加州議會27日批准了一項3108億元的預算案，解決了320億元赤字的問題，同時提供陷入困境的公共交通機構紓困金

加州過去幾年的預算盈餘合計超過1000億元。但今年隨著通貨膨脹率飆升、股市低迷，收入顯著減少。由於加州大部分的收入來自富裕居民繳納的稅金，使加州比美國其他州更容易受到經濟變化的影響。上個月，州長紐森（Gavin Newsom）政府預估，加州下一個會計年度的支出，將超過收入300億元以上。

27日通過的預算案透過削減部分支出（約80億元）、延後其他支出，以及將部分支出轉移到其他基金，來填補龐大的赤字。這項預算計畫將借款61億元，但保留高達378億元的儲備金。紐森表示，他會簽署這項預算案。

儘管今年預算赤字龐大，議員們仍同意延長電影和電視製作的稅金減免優惠。這項優惠將使加州每年減少3億3000萬元收入。但今年最大的不同是，這些優惠是可退還的，代表如果電影製片公司的稅金優惠超過其應繳的稅金，加州將退還差額姶他們。

議員表示，由於加州面臨電影和電視製作可能出走到其他州的競爭，因此需要進一步提供稅金優惠給業者，否則可能失去好萊塢光環。

參議會議長艾金斯（Toni Atkins）說：「我知道人們會質疑這麼做是否對加州有利，但這個行業具有代表性，同時也能創造工作機會。」

預算案還包括提供加州公共交通機構救命的51億元紓困金，允許交通機構在未來三年內使用這筆經費於營運。

然而，代表舊金山灣區的一些議員認為，這筆經費不足以阻止交通系統削減服務。因此，他們26日提出法案，建議在未來五年內，將灣區七座橋梁的過橋費提高1.5元。

對於預算案允許官員將一些與警察不當行為有關的調查延後到2027年處理，公民自由團體感到不滿。不過，加州和平警員標準與培訓委員會（Commission on Peace Officer Standards and Training）表示，由於每年平均要處理約3400起警察不當行為案件，因此延後有其必要。

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