電子車牌安裝合法化 用途多元

加州人可購買電子車牌。（Reviver）

KTLA 5電視台報導，數位時代，電子車牌（digital license plate）也逐漸普及於加州 。加州於2022年9月通過AB 984法案後，駕駛可在他們的車輛上合法購買、安裝這項全新技術。

該法案由加州眾議員威爾森（Lori Wilson）起草，州長紐森 （Gavin Newsom）於同年10月5日簽署。

加州第一個此類試點計畫於2018年成立，當時有17萬5000名參與者，該法通過後，數百萬駕駛員，都可安裝這項硬體技術。

電子車牌由Reviver創建，採用電子墨水風格的顯示器，類似於電子閱讀器上的顯示器。

值得注意的是，電子車牌開啟一系列制定的可能性，包括顏色選擇和邊框顯示（類似車牌框架）。

當硬體連接到應用程式app，允許車主使用車輛定位服務、安全功能、被盜車輛報告，每年車輛更新註冊時，也無需識別貼紙或至DMV辦理等。

這些車牌可顯示不同的緊急信息，如車輛是否被盜或安珀警報（Amber alert）。根據Reviver稱，內置的位置追蹤器，警察 能輕鬆找到被盜車輛。

據悉，電子車牌有電池供電版（battery-powered）版或線路版（hardwired）兩種安裝方式。

電池供電版電子車牌適用所有車輛，是一款「自行安裝」（self-installed）型，配有可更換的五年電池，每月19.95元。

線路版本電子車牌，僅提供給企業，屬於固線，專業安裝型，具有集成的遠距訊息處理功能和背光顯示螢幕，每月24.95元。

除加州外，亞利桑納（Arizona）和密西根（Michigan）州均允許使用電子車牌，德州僅允許商用車輛使用電子車牌。其他部分州也正處於未來使用電子車牌的不同階段。

該公司表示，加州是快速發展電子車牌技術的發源地，「加州也一直是創新和機遇之地，AB 984法案展示了我們如何利用技術提高合規性，提供便利和相關制定標準。」