車牌字母數字 隱含車主喜好訊息

從加州車牌可看出許多訊息。（摘自DMV網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，一個包含數字和字母 的加州 車牌，可能帶有許多訊息。

「L8KRS F4N」車牌，可看出車主支持哪隻NBA球隊，一個寫著「DOG LVR」的車牌，八九不離十，可看出車主喜歡什麼寵物。

以一般車牌來說，自1980年以來，加州一直遵循「一個數字、三個字母和三個數字」的順序。從1AAA000開始，截至2023年5月，已達到9EWZ000-9EWZ999系列。

根據與Nexstar共享的可用數據，自2021年加州汽車管理局（DMV ）開始接收該系列車牌以來，加州一直處於9AAA000系列。因此，如果看見加州車牌以9開頭，並遵循該模式，可肯定的說，該輛車註冊最多約一年半。

以下車牌的日期範圍是估計的，因它們表明DMV何時從加州監獄工業管理局（California Prison Industry Authority）製造設施收到車牌的時間。根據DMV，雖然知道加州在1980年開始使用1系列車牌，但2、3、4系列車牌使用時間，卻不容易得知。

8AAA000：2017年夏季

7AAA000：2013初

6AAA000：2007夏季

5AAA000：2002末

其他功能可能了解加州車牌的年齡。DMV指出，加州目前有效最古老車牌，是1963年至1970年發行的，有著黑色背景、黃色字樣。其後車牌才改為藍色背景、黃色字樣。

至1982年，車牌變成白底、藍字、太陽圖形和紅色的加州（California）字樣。五年後1987年，加州車牌少了太陽圖案，生產帶有紅色大寫字母「加州」的反射板。

1998年至2000年，「SESQUICENTENNIAL – 150 YEARS」以紅色大寫字母添加到標準車牌面板底部。2001年，標準車牌變成白色，上面有藍色字，「加州」字樣為紅色，底部什麼都沒有。這種情況持續十年，直到dmv.ca.gov添加至標準車牌底部，這種風格至今仍可見。

除40多年來遵循相同模式，及自1960年代外觀變化外，加州車牌沒有太多韻律與理由。

例如，民眾可能聽過「車牌第一個數字與汽車型號、年份有關」，然綜上所述，車牌其實與車款年份無關，但可根據購買的時間進行調整。

他州車牌也有著許多訊息。其中，蒙大拿（Montana）州是少數幾個在標準車牌上使用現代碼的州之一。該州56個縣，每個縣都有一相應代碼，該代碼首先出現標準車牌上。其他如密西西比、阿拉巴馬等州車牌，也使用各縣代碼。

至於加州，至2027年，9ZZZ999系列恐結束。DMV發言人告訴Nexstar，該機構正考慮下一個車牌配置選項。