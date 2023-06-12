野外實驗室 清放射汙染

加州有毒物質控制廳日前公布環境影響報告，說明聖蘇珊娜野外實驗室附近受汙染土地最終清理計畫。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，經過數十年爭論，加州 有毒物質控制廳（Department of Toxic Substances Control，簡稱DTSC）日前發布一份環境影響報告，詳細說明聖蘇珊娜野外實驗室（Santa Susana Field Laboratory）最終清理計畫。

該實驗室圍欄後面是2800畝土地，這些土地大部分仍被放射性和化學廢料所汙染。

I-Team的洛杉磯 核秘密調查（Nuclear Secret investigation）小組2015年揭露，該地區自1950年代以來的核事故，及直到2006年發生數千次火箭試驗，如何在地下水中留下大量毒素。

「這是個重要的里程碑，因它打開全面、最終清理大門」，DTSC主任威廉 姆斯（Meredith Williams）在I-Team舉行的線上論壇上說。

根據提出的計畫，清理該區汙染的土地需15年。

然而長期提倡清理的倡議者稱「這不是真的」。他們說，加州新計畫違反2007年和2010年該州與實驗室所有者和用戶、波音公司（Boeing）、美國太空總署（NASA）與能源部（Department of Energy）之間協議，即清除幾乎所有汙染物。

為徹底清理實驗室而奮鬥44年，曾擔任聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）環境與核政策計畫負責人的赫希（Dan Hirsch）說，「這是個可怕的打擊。」

他說，該計畫細節和數字表明大部分汙染物（約90%）不會被清理。

社會責任醫生組織（Physicians for Social Responsibility）道奇（Robert Dodge）說，「要了解對健康的影響，請思考癌症、先天缺陷、發育障礙和學習障礙。」

威廉姆斯說，「我們的目標是清理工作的每一步，都充分透明的讓公眾參與。」

實驗室附近的居民表示，他們將繼續倡議，確保所有汙染物都會清理。

洛杉磯縣市與范杜拉縣均表示，他們將把加州告上法庭，以確保實驗室清理工作符合2007年和2010年協議。