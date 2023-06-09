政策差 新「超人」狄恩．肯恩搬離加州

飾演新一代「超人」的狄恩・肯恩。（美聯社）

飾演新「超人」的狄恩・肯恩（Dean Cain）近日接受FOX News訪問時透露，他已經搬到內華達州 ，離開加州 的原因是政策一塌胡塗。他說，雖然他愛加州，這是最漂亮的州，但在所有的美好之中卻有著爛透了的政策，財務支出、量刑從輕（soft-on-crime）、遊民 問題，所以他才要跟隨其他演員的腳步離開加州。

FOX旗下的TMZ網站報導，肯恩2023年3月開始賣房，5月成交，金額比他開價低了100萬元，不過也有625萬元。在肯恩之前，馬克・華柏格（Mark Wahlberg）與Scott Baio已經遷離加州。馬克華柏格據稱搬到內華達州是為了給小孩更好的生活；Scott Baio則說，他不喜歡比佛利山出現遊民。

肯恩受訪時表示，加州的政治大人物們，正在以各種方法逼人們離開，只要付得起搬家費的人都會離開。肯恩說他已經在拉斯維加斯住了兩周，一點都不後悔自己的決定，因為兒子在拉斯維加斯開心十倍，而他如果想要出門辦事，開車20分鐘就可以，不像馬里布（Malibu）至少要45分鐘以上。

肯恩還說，他認為演藝事業不會因為搬家而受到影響，「馬克華柏格是個大明星，每部片都能賺錢，我覺得他為家人做的決定非常聰明，我相信我的決定也是聰明之舉」。