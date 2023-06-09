加州魅力不再 近年遷入人數減11%

加州不再受歡迎，近年外州民眾移居加州的人數減少。（美聯社）

選擇搬到加州 的美國人正越來越少。國稅局IRS追蹤了美國人在2021年提交2020年報稅表時居住的地方，以及他們是否在這一年搬家。最新納稅人統計數據時了解到，加州在2021年有38萬5188名新的納稅人搬到該州，人口流入大約是全國標準的一半。

更糟糕的是，這種對加州的不感興趣正在增長，2016年時曾有43萬2443名納稅人來到了加州，僅次於德州 和佛羅州的遷入人口。而在過去的五年裡，尤其疫情期間，被禁足封閉的心態激發了全國移民 模式的上升。在全國範圍內，州際搬遷在2016年和2021年之間增長了11%。遷往德州的人數增長了17%，佛州增長了23%，而遷往加州的人數卻下降了11%。

那麽遷入加州的都是誰？2021年湧入的大量是單身人士。這是符合邏輯的，因為年輕的成年人經常搬家，而高成本的加州對有家庭的人來說並不友好。且似乎遷往加州的夫婦數量較少，這解釋了遷入者收入能力令人擔憂的趨勢。2020年，加州移民的平均調整後總收入為8萬7100元，比美國州際移民的平均收入8萬9100元低2%。然而五年前，加州新移民的7萬5200元收入比美國遷居者的典型收入6萬7900元高出11%。

遷入者從哪裡來？來自人口稠密的州。德州是新加州人的最大來源。但在這五年時間哩，這一流量已經減少了9504人。然後是佛州，但5年內流出的人數也減少了2276人。

加州人口前瞻如何？國稅局的數據反映了加州的整體人口挑戰。最新的國稅局統計數據顯示，2021年有71萬6948名加州人離開加州去了其他州，是全國離開最多的。而這一數字在5年內增長了38%，是全國第三大的跳躍，是全國11%增長的3倍多。

但加州人似乎對此並不在乎，他們會說這個州已經太擁擠了。商業界更傾向於政治而不是經營市場，太多的政治家關注拯救世界，而不是幫助解決州內的需求。

對於一個以創新著稱的州來說，加州人似乎對人口現狀非常滿意。