長程平價巴士Megabus票價合宜 但車時逾11小時

Mega Bus恢復南北加路線，提供便宜往返的選項。（Mega Bus提供）

長程平價巴士Megabus重拾南北加 路線，打出單程69.99元、來回票有時可能不到100元的划算價格，許多價格敏感的人因此選擇這個便宜的長程交通方式，在車上過一夜也可以。不過，巴士運輸難免繞路，還會停靠多站，因此自己開只要六個小時的沙加緬度—洛杉磯 路線，搭Megabus最快也要11小時。

回顧歷史，Megabus在2008年停開往返洛杉磯的路線，2018年連沙加緬度至內華達州雷諾市（Reno）的路線都停了，等同全面退出加州 市場，原因正在於搭乘率越來越低，公司賺不到錢。至於為何現在回到加州，Megabus的說明是，新冠疫情過後的平價出遊需求大增，特別是夏季的旅遊高峰到來，因此選在夏季重開南北加州最為適切。

目前Megabus南北加的385哩旅程共停靠7個城市：沙加緬度、屋崙（Oakland）與舊金山、弗雷斯諾（Fresno）、貝克斯菲（Bakersfield）、洛杉磯與安那罕（Anaheim）。沙加緬度—舊金山為兩個小時，洛杉磯—安那罕半個小時。

由沙加緬度至洛杉磯的有三個班次：

第一班，清晨3時5分開、下午2時5分到，共11個小時。

第二班，上午10時5分開、晚間9時50分到，共11個小時又45分。

第三班，傍晚7時開、凌晨5時50分到，共10個小時又50分。

反向從洛杉磯發車到沙加緬度的一樣是三班：

第一班，上午7時5分開、晚間7時15分到，合計12個小時又10分。

第二班，下午3時開、凌晨2時10分到，合計11小時又10分。

第三班，晚間11時20分開、上午11時到，合計11小時又40分。

車上都有無障礙廁所，需要額外協助的在訂票時告知或備註即可。每個座位都有電源插座，也可用Wi-Fi上網。超過五小時的路段，車子會在休息區暫停，乘客可以下車鬆鬆腿腳。