法廊快報／民事案、刑事案 如何區分?

很多時候一起案件既是民事，又是刑事。（unsplash.com）

面對法律糾紛，如何區分是民事案還是刑事案，首先看訴訟目的，如果訴訟目的是要求對方經濟賠償，那就是民事案；如果是以法律手段將對方定罪，那就是刑事案。

除了訴訟目的不同之外，律師劉龍珠指出，民事和刑事的檢控主體也不同。民事案的檢控主體是受到傷害的任何個人或公司，而刑事案的檢控主體是檢察官 。「如果一起案件判斷為刑事案的話，就必須是檢察官介入提起公訴，個人沒有權利起訴。」

如果是刑事案，被告沒錢請律師，政府會指派公設辯護人幫助辯護，但對於民事訴訟，被告就沒有權利要求政府指派律師。

民事和刑事的證據標準也不同，刑事案證據要求更高，需要確定無疑；民事證據，主要看原告和被告誰的證據更多更有力。劉龍珠說：「如果原告證據更有優勢就原告贏，反之則被告贏。」

此外，兩者的法律程序也不一樣。民事訴訟包括四個程序：起訴，求證，終審，上訴；而刑事訴訟的法律程序更加複雜，包括過堂、預審、終審前的程序、開庭終審、上訴等多個步驟。

劉龍珠指出，民事案和刑事案並不互相排斥，很多時候一起案件既是民事，又是刑事。比如謀殺罪，刑事上可能因為證據不充分，定不了罪，但在民事上就可以獲得經濟賠償。家暴 毆打案，通常也兼備民事和刑事兩個層面，「刑事層面，由檢察官提起檢控，罪名成立的話，毆打方就要被定罪服刑；民事層面，被毆打方可以聘請律師提告，要求賠償因毆打造成的身體、心理上的傷害。」

對於民事還是刑事的分辨，劉龍珠說有些案件很微妙。比如甲乙雙方事先約定交易一輛二手車 ，但之後甲方反悔不願交易，那就是違約，是民事案件；但如果這輛二手車根本不存在，甲方為欺詐乙方錢財，虛構了這輛車存在的事實，那就既是刑事案也是民事案。