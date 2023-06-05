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HMPV呼吸道病毒 易被忽視

編譯廖宜怡／綜合報導
較不為人所知的「人類間質肺炎病毒」病例最近在加州激增。（Getty Images）
較不為人所知的「人類間質肺炎病毒」病例最近在加州激增。（Getty Images）

繼冬季同時受新冠、流感及呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus，簡稱RSV）三種病毒威脅後，一種較不為人知的呼吸道病毒病例最近在加州激增。

美國疾病防制中心（CDC）表示，「人類間質肺炎病毒」（human metapneumovirus，簡稱HMPV）冬末和整個春季在美國各地蔓延，症狀與RSV非常相似，人們很有可能沒有意識到感染過，除非接受過專業檢測

柏克萊加大傳染病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「和流感及RSV一樣，HMPV病例在新冠疫情頭兩年裡並不常見。但今年，我們看到這個病毒的病例激增。」

根據加州公共衛生廳公布的數據，HMPV檢測陽性率自去年10月開始穩定上升，今年3月中旬上升到15%，然後在5月中旬稍有下降。

舒瓦茲柏格指出，HMPV於2001年首次從荷蘭患有呼吸道疾病的兒童樣本中被發現，但免疫學研究表示，這種病毒已存在在世界上至少60年。和其他呼吸道病毒一樣，HMPV是透過較大的的飛沫傳播。當人們吸入患者釋出的飛沫時，就有可能感染。

舒瓦茲柏格說：「如果這些飛沫降落在一個無生命的物體上，人們觸摸了這個物體，然後又觸摸了他們的口、鼻或眼睛，就可能患病。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，HMPV在住家環境中特別容易傳播。他說：「大多數人在五歲前都曾感染，之後會再次感染。學齡兒童經常將病毒帶回家，然後傳染給家人。」

舒瓦茲柏格說，HMPV的潛伏期約五到九天，會導致類似普通感冒的上呼吸道感染，以及包括支氣管和肺炎的下呼吸道感染。許多人感染後不會出現症狀，有症狀者會出現典型的感冒狀症，有時會有明顯咳嗽或嚴重氣喘，症狀通常會在一周內改善。

專家表示，HMPV比起其他病毒相對低調的主要原因是，當局很少對它進行檢測，尤其是在門診和緊急護理室（urgent care）。這是因為沒有針對這種病毒的疫苗和治療藥物，而且就算檢測出來，治療方式也不會有所不同，一般只有在患者出現嚴重的呼吸道症狀，或免疫功能低下時，醫師才會進行包括HMPV在內的「多重PCR」（multiplex PCR）病毒檢測。

陳子平說：「HMPV病例的增加，可能是因為人們在過去三年中免疫力的喪失，以及人與人之間的近距離接觸恢復。由於我們很少針對HMPV做檢測，它的傳播可能比我們想像的要普遍得多。」

檢測 加州 流感

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