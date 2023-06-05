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極端氣候 加州人出走新因素

編譯胡立宗／綜合報導
氣候變遷導致各種極端氣候，其中包括越來越烈的森林大火。(The CALIFORNIA FIRE SAFE COUNCIL)
氣候變遷導致各種極端氣候，其中包括越來越烈的森林大火。(The CALIFORNIA FIRE SAFE COUNCIL)

加州經歷三年大旱後，這個冬季雖見超量雨雪，但在解渴之際也引發災禍。最新民調發現，70%的登記選民擔心加州愈來愈兩極的氣候，或者稱為天氣鞭刑（weather whiplash），部分人更可能因此移居他州。

柏克萊加大政府研究所與洛杉磯時報合作的民調，在5月17日至22日間蒐集了7465位選民的意見，誤差在正負2.5%。儘管民眾反應依黨派偏好出現明顯落差，但整體來說仍顯示加州人愈來愈擔心極端天氣。

31%的民眾說他們在這個冬季受到大雨、大雪、淹水的「嚴重影響」，這31%的人之中又有三分之二的人非常擔心，未來幾年又會出現需要遠離家園的極端氣候。

受到冬季風暴衝擊最大的區域為北加沿海與內華達山脈，其後是中加海岸、沙加緬度谷區與舊金山灣區。案例包括蒙特瑞縣（Monterey County）帕哈羅谷（Pajaro Valley）的大淹水，灣區的停電，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）的杜拉瑞湖（Tulare Lake）重現，積水據稱兩年不退。

但是政府研究所的民調也出現黨派間的明顯差異：40%的民主黨選民認為受到冬季風暴的嚴重影響，僅16%的共和黨選民持相同看法；91%的民主黨人認為氣候只會愈來愈糟，僅28%的共和黨人同意此說。研究所的民調主任狄卡米洛（Mark DiCamillo）認為，或許政治理念不同對極端氣候的容忍度也不同吧。

洛時與柏克萊加大的民調結果，與加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）長年的民調結果相近。研究院2022年7月的調查顯示，70%的加州人氣候變遷的後果已經出現，80%認為氣候變遷是加州未來經濟與民生的重大威脅。

研究員的副總裁Ellen Hanak指出，大旱與淹水等天氣鞭刑未來數十年只會愈來愈頻繁，加上山林大火愈來愈凶猛，因此很多加州人都想搬家。山火對住宅保險的影響尤其明顯，State Farm 5月26日宣布不再承保加州的住宅險，這些負面衝擊對經濟條件差的群體影響更為明顯。

政府研究所的民調另外也凸顯了一個跨黨派的共識，即加州亟需保護水資源。81%的受訪者認為，就算這次冬季降水為加州解渴，但長遠來看保護水資源愈來愈重要，而且95%的民主黨人與61%的共和黨人都同意此說。加州議會剛成案的法規也凸顯此點，生效後預計2027年至2031年逐步汰換觀賞用草坪。

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