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邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋

編譯組／綜合報導
上訴法院推翻紐森決定，稱殺人魔曼森追隨者有權獲得假釋。（美聯社）
上訴法院推翻紐森決定，稱殺人魔曼森追隨者有權獲得假釋。（美聯社）

加州上訴法庭30日宣布，1969年在邪教組織殺人魔曼森 (Charles Manson) 唆使下，參與謀殺行動的犯者之一凡休田 (Leslie Van Houten) 應獲得假釋，否決紐森州長於2020年拒絕假釋該謀殺犯的決定。

從2016年起，凡休田已先後得到五次假釋許可，然所有許可全遭到前加州州長布朗 (Jerry Brown) 與現任州長紐森的否決。雖然加州上訴法庭否決紐森裁定，紐森仍可通知加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 向加州最高法院提訴，要求下令不得釋放凡休田。

邦塔辦事處已要求紐森州長評論上訴法庭裁決，然紐森尚未正式表態。

凡休田現年73歲。1969年當她才19歲時，因協助邪教組織殺人魔曼森與其追隨者，殺害洛杉磯雜貨商拉比安卡 (Leno LaBianca) 及其妻子羅斯瑪莉 (Rosemary LaBianca)， 遭判處無期徒刑。

紐森表示，凡休田仍有危害社會之虞。紐森於否決假釋凡休田裁決時指出，假釋聽證時，凡休田解釋參與曼森殺人案的動機前後不一致，再者理由也不妥當。

洛杉磯第二上訴法庭以2-1推翻紐森否決，指出紐森否決凡休田適合假釋結論缺乏證據。

紐森否決假釋許可時指出，凡休田未能解釋清楚如何遭曼森影響，且在假釋聽證會中，長篇大論談到在雙親離婚、藥物與酗酒、非法墮胎等影響下，造成她身心虛弱，讓曼森隨意控制。

紐森同時質疑，凡休田過去所犯暴行殘忍異常，如獲假釋，日後將成為社會安全隱憂。

上訴法庭由三名上訴法官組織。其中一名支持假釋的上訴法官稱，紐森強調凡登過去犯案行為嚴重，然而犯者過去年間接受心理治療，學習如何控制藥物濫用，紐森顯然沒有著重這些事實。

反對假釋上訴法官認為，證據顯示，凡休田仍未能深入反省殺人暴行，因此他支持紐森拒絕假釋裁決。

凡休田1969年8月夥同其他邪教成員，亂刀刺死拉比安卡。根據凡休田本人描述，參與暴行者將死者分屍，並把血塗在牆上。根據報導，殺害拉比安卡前一天，曼森邪教組織殺害懷孕女星泰德 (Sharon Tate) 與另外四人，造成全洛杉磯市陷入恐慌，此集體謀殺事件成為當時全國眾所矚目新聞。

凡休登於2020年7月獲得假釋許可，然紐森州長否決此假釋判決。她隨後向法院提出上訴，然遭法院否決。凡休田隨後繼續向上訴法庭提訴。

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