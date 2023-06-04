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家有精神異常兒／專家：培養好關係比贏爭論重要

記者趙健／洛杉磯市報導
NAMI青少年小組舉辦的線下活動。（受訪者提供）
NAMI青少年小組舉辦的線下活動。（受訪者提供）

心理障礙患者在大部分時間內是不自知的，他們往往排斥接受心理輔導或就醫。面對這種情況，全國精神疾病聯盟（NAMI）建議，父母在引導和幫助子女時應注意方法。

一般來說，有心理症狀的子女與父母的關係都不太好。在這種情況下，父母應需要更有同理心地對待子女，學會接納子女的情緒，不要輕易加以評斷。 「培養好關係，比贏得一場爭論更有意義。」

NAMI的區域負責人Shelly表示，家人要注意留存子女的心理疾病史或治療紀錄，或在子女平常發病時做好紀錄，比如毀壞物品或傷人的證據。在就醫時，將這些資料交給醫院，可以協助醫院對子女病情進行全面的評估，從而避免醫生只是依靠病人當前的表現而做出判斷。

可先向家庭醫生尋求幫助

對於排斥就醫的子女，可以嘗試先讓他們從家庭醫生開始接觸。在平時的生活中，如果發現子女出現睡眠、飲食方面的問題，或是對任何事情都提不起興趣時，也可先詢問他們是否願意先向家庭醫生尋求幫助，而不是直接帶子女前往精神科醫師問診。

NAMI中文部外聯負責人Tiffany說，父母在面對拒絕接受心理治療的子女時，通常感到非常焦慮。而這種焦慮立刻會在家裡蔓延開來。作為父母，把焦慮放下非常重要。情緒是流動的，子女可以感受到父母的負面情緒，也會因此慢慢失去對父母的信任。

不應用有色眼鏡看心理疾病

另外，Tiffany還指出，華人父母特別容易忽略的一個問題是：在照顧子女時，父母們也不能忽略自己，要規畫屬於自己的生活，或是發展自己的興趣愛好。只有當自己擁有著健康身體和情緒時，才能將積極的情緒傳遞給子女，並與他們建立起更好的關係。

作為NAMI青少年組負責人，今年20歲的Leo，每周都會和同齡人一起分享各自遇到的問題，討論最多的就是「與家長之間的衝突」。就這類問題，Leo建議，當子女牴觸父母針對他們的心理情況提出的建議時，父母可以嘗試換一種方式——比如把心理諮詢相關的傳單放在桌子上，而不是試圖直接去「告知」子女該如何做。

Leo還指出，對心理疾病患者的「污名化」，也是華人文化中一個較為常見的現象。其實，心理疾病和生理疾病是一樣的，絕不應該被有色眼鏡看待。 「我就是我，精神疾病並不能定義我。」Leo特別強調了這個心得。

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