家有精神異常兒／過度保護vs.訓練獨立 父母煎熬

橙縣憂鬱症躁鬱症支援小組（DBSA-OC）為需要幫助的華人家庭提供免費的中文諮詢和服務。（受訪者提供）

對於子女患有精神疾病的父母們來說，處理親子關係常常「令人絕望」。一方面，他們明白只有「放手」才能幫助子女獨立，而另一方面，要他們「親手」將患有心理疾病的子女「趕出家門」在外漂泊也難以接受。

躁鬱症患者George就是在18歲時被父母趕出家門的。雖然回首過往，自己吃了很多苦——睡過街頭也進過監獄 ，但George依然認為只有這樣才能讓患有精神疾病的小孩獨立。他說：「父母都太愛自己的小孩了，不想讓孩子進監獄，也害怕孩子睡街頭沒東西吃。但我就是這樣成長起來的，我被警察 逮捕過多次，剛開始我的表現也很不好，但在磨合中我逐漸獨立了。」

橙縣憂鬱症躁鬱症中文支援小組（DBSA-OC）負責人Yi Lin表示，華人 家長往往「過度」保護他們的孩子。這樣就導致孩子可能始終無法學會克服問題，即使長到了40、50歲也依然如此，這就造成了一種絕望的情況。

C女士長期受困於這個「泥淖」進退兩難，直到現在仍在撫養著35歲的兒子。像這樣的華人家庭並不罕見，有年過七旬的華人父母，撫養有心理病症的子女幾十年，其中的痛苦旁人難以體會。

全國精神疾病聯盟（NAMI）區域負責人Shelly表示，在任何一個有精神異常子女的家庭裡，父母都會面臨很多困難和痛苦的抉擇。各族裔家庭都可能有此遭遇，沒有父母能夠輕鬆地決定將自己的孩子「趕」出家門。

在美國法律框架下，父母無法「強迫」那些拒絕就醫的成年子女接受精神治療。只有當子女存在自殺傾向，或者對他人的安全已構成威脅的情況下，才可能被強制送入精神病院。然而，即使被強制入院後，他們通常也很快會出院。因為他們可能並不認為自己存在心理問題，又可能是在醫院裡表現得「完全正常」。就這樣，這些得不到治療又無法獨立生活的子女，往往在家裡一待便是幾十年。

Lin本人也曾患有精神病症，但幸運的是，他早早便在家人的幫助下開始了自己獨立的生活。現在，他不僅有自己的事業，還在2018年創辦了中文互助小組，為華人患友及家人們提供共享資源的中文平台。有需要獲得幫助的家庭，可訪問網站https://www.dbsaoc.org/chinese。

要決定「放手」自己的精神病患子女，對於父母們來說的確是困難且令人絕望的，但通過這種方式最終「成功」的案例也確實存在。

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