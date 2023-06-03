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議會大清倉 數百議案過關 多項針對芬太尼

編譯胡立宗／綜合報導
要求加重芬太尼毒販刑期的眾議員Carlos Villapudua。（美聯社）
要求加重芬太尼毒販刑期的眾議員Carlos Villapudua。（美聯社）

加州議會本會期即將結束，兩會上周紛紛清倉，希望趕在最後一刻讓提案送出議會。在最後關頭趕著過關的數百件議案中，較重要者包括以下四個：一，超過1萬磅的自駕車輛必須有駕駛員隨行。二，學區必須安排HPV疫苗接種。三，簡化房屋興建許可的發放程序，包括近1萬4000間可負擔住宅。四，學校應提供免費保險套。

另有16項針對芬太尼危機而來，加州每周死於芬太尼過量的人數已達110人。部分民主黨人主張預防重於嚴懲，要求特定處所應該備置解毒劑納洛酮（Naloxone），但是溫和派民主黨人與共和黨籍議員卻要求加重毒販罪刑。

由參議員Anthony Portantino起草的議案要求，學校、運動場館與表演場所應該準備納洛酮，因為麻州等地實施後，確實降低因芬太尼致死的人數。因此他主張，只要學校與必要場所都準備了納洛酮，家長就不必擔心小孩遭遇不測。

眾議員Carlos Villapudua的聲明指出，強調教育與治療的同時，不能輕忽四處私販毒品的事實，一顆藥丸就能致命，機會只有一次，因此要求對持有2.2磅以上芬太尼的毒犯加重罪刑。

其他比Carlos Villapudua提案求刑更高的法案最後都沒成案，而眾議會共和黨領袖James Gallagher認為，通過Carlos Villapudua的提案才是正確的一步，但是執法還需更嚴，如果不管不理，毒品仍會氾濫於各個社區。

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