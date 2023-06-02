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Allstate跟進 停收加州產物險

編譯廖宜怡／綜合報導
繼State Farm之後，再傳出Allstate去年已開始停止接受加州的新產物險保單。（Getty Images）
繼State Farm之後，再傳出Allstate去年已開始停止接受加州的新產物險保單。（Getty Images）

保險巨頭之一Allstate證實，他們已經停止接受加州包括房屋、公寓、商用物業的產物保險（property and casualty insurance）新保單。

Allstate發言人納許（Brittany Nash）向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，他們已經暫停接受來自加州的新保單，目的是「為了可以繼續保護現有客戶」。

2021年名列加州第四大產物保險公司的Allstate，去年已開始暫停接受加州新保單，但這項消息只在保險業界的通訊刊物中出現過。紀事報是在查閱Allstate向加州保險廳（Department of Insurance）提出調高保費的要求後，才獲悉此事。目前還不清楚Allstate暫停接受加州新保單的確實原因。

加州最大產物保險公司State Farm 5月底宣布，受到通貨膨脹、野火和再保險（reinsurance，保險公司用以保護自己以承受損失風險的方式）成本上升的影響，他們將暫停接受加州新保單，消息一出頓時掀起熱議。現在加上Allstate去年已悄悄做了相同的事，顯示加州保險業者所處的困境可能比公眾意識到的要嚴重。

加州個人保險聯盟（Personal Insurance Federation of California）總裁佛雷澤（Rex Frazier）1日說：「State Farm公開宣布改變保險政策的行動並不尋常，因為法律沒有要求，大部分保險公司也不會這麼做。」

佛雷澤指出，保險公司必須公開訊息的唯一情況是在向加州保險廳提出調高保費要求時。

近年來，至少有兩家專門承保豪華住宅保險的業者，如AIG和Chubb，已停止在加州接受新保單。消費者權益人士表示，儘管有多家大型保險公司已退出加州市場，目前仍然還有超過100家保險公司在加州營業。

在加州2017年和2018年發生多場史上最嚴重的野火後，許多保險公司已經停止接受火災高風險地區的保單，導致使用「公平計畫」（FAIR Plan）的人增加。「公平計畫」是一項由加州政府提供的保險，是許多房屋業主的「最後依靠」。

State Farm是加州唯一一家沒有因為火災風險在2017年後不再和客戶續約的保險公司，讓他們在加州房屋保險市場的占有率在五年內成長3.6%。

消費者權益人士認為，保險公司決定停止接受新保單，是一種推動調高保費的策略。但保險公司表示，加州緩慢的保費審批程序，以及拒絕保險公司再保險的作法，損害了他們在加州吸引更多客戶的能力。

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