加州人口 8年來首低於3900萬

專家預測，加州人口最快明年會開始停止流失。(Getty Images)

2020年約有72萬5000人搬離加州 、到外州開始新生活，其為加州史上最大的單年人口外移。自2020年以來，加州人口穩定減少中，根據最新州府數據顯示，加州人口總數四年前剛達到4000萬人，目前則略低於3900萬人。

加州流失人口最多搬至德州 、愛達荷州與佛羅里達州，以及附近的亞利桑納州與內華達州。搬離人口族群當中，高收入與受過良好教育者，近來也開始加入傳統上由低收入流失人口的遷移模式。

「加州公共政策研究院」(Public Policy Institute of California)資深研究院麥吉(Eric McGhee)表示，過去30年，加州人口搬移到外州的人數、多過外州搬進加州的人口。自2021年7月到2022年7月，加州約有40萬7000人搬到其他州。

在大部分年份裡，加州外移居民人數、被搬進來加州的國際移民人數抵銷；從世界各地搬到加州的人、比搬到德州與愛達荷州等州的人多。2020年情況卻並非如此。此外，疫情 導致死亡人數上升、出生人數下降，並且促使數百萬名工作者在家上班，所有情況都發生在疫情第一年。

但是，疫情結束了，加州人口減少的情況、並未緩解。根據加州財政部本月公布數據，加州人口縮減情況延續，減少了約13萬9000人；州府官員估計加州目前人口約為3894萬人，這是自2015年以來、首次人口低於3900萬。

不過，麥吉預測，人口增長將恢復。過去一年中，移民開始增加、疫情死亡人數減少，儘管出生率尚未完全恢復，但自外州返回加州辦公室工作者愈來愈多。他認為，加州人口增長最早將於明年恢復，總人口可能在2030年超過4300萬。

除了房價、家庭與工作之外，政治也是人口外移因素之一。「加州公共政策研究所」去年調查發現，有56%受訪者表示不支持州長紐森、有意願搬離加州；在紐森的支持者中，也有28%持相同觀點。

根據美國國稅於2020年移民報告，截至目前，最受加州歡迎的州是保守的德州，其次則是亞利桑納州，第三則為內華達州，後兩州被視為政治混合體。然而，全國僅有三個縣2020年吸引超過1000名加州人移居，包括亞利桑納州馬里柯帕縣(Maricopa County)鳳凰城、內華達州克拉克縣(Clark County)拉斯維加斯、華盛頓州金縣(King County)西雅圖，這三地登記民主黨人，皆多於共和黨人。