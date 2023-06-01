紐森擬刪交通經費 議員反對敦促紓困

部分加州議員反對刪減交通經費，州長紐森有意妥協。（Getty Images）

在包括灣區捷運（BART）在內的加州 交通機構威脅將大幅刪減服務的情況下，加州議員5月30日反對州長紐森 （Gavin Newsom）提出的削減交通經費和拒絕為交通機構紓困的建議。

在加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）的帶領下，議員們表示，交通機構陷入財務困境並非他們的錯，而是新冠防疫措施造成的。他們稱，如果無法得到政府援助，交通機構刪減公共交通服務將進一步降低載客量、加劇交通堵塞、空氣汙染和其他問題。

威善高說：「近幾個月來，我們的交通系統不斷告訴我們，他們已經面臨財政懸崖。不幸的是，州長的預算 沒有一毛錢是用來解決交通營運問題。相反地，州長還建議削減20億元交通基礎建設資金，這將使加州許多計畫被取消，並導致我們失去數十億元聯邦配套資金。」

為了縮小預算缺口，紐森5月12日公布的預算修正案透過削減氣候計畫、不提供公共交通系統紓困金和不對他們徵收新稅，來縮小預算缺口。根據規定，加州議會最遲必須在6月15日前通過預算法案。

紐森副新聞祕書維亞森諾（Daniel Villaseñor）30日說：「預算編列非常困難，不過，州長已表示願意與議會合作解決交通問題。」他還補充說：「儘管預算情勢嚴峻，但加州今年頭四個月已經在公共交通計畫上投資了超過32億元。」

加入敦促行列的還有參議員柯提斯（Dave Cortese）、艾倫（Ben Allen）、眾議員維克斯（Buffy Wicks）、康納利（Damon Connolly）和環保與交通團體代表。

前加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）副執行長席格（Craig Segall）說：「如果公共交通崩潰，加州就無法實現氣候目標。」

威善高指出，為了避免交通機構刪減服務，議員們正在想辦法恢復紐森建議削減的20億元交通基礎建設資金。此外，加州收到的聯邦高速公路資金，比預期多出10億元，拜登政府表示可以靈活運用這筆錢來資助交通機構的營運。因此，威善高表示，他對與州長達成協議保持樂觀態度。

灣區捷運上周表示，如果得不到州政府援助，他們將不得不把服務刪減到每小時僅一班列車，平日晚上9時之後和周末將取消服務，甚至還要關閉一些車站和路線。