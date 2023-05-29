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陳軍被捕 僑界震驚：他近年已淡出

記者啟鉻／奇諾報導
陳軍因涉嫌被中國政府指使，以便賄賂美國政府官員，以及涉嫌洗錢罪被捕。（取材自推特）
陳軍因涉嫌被中國政府指使，以便賄賂美國政府官員，以及涉嫌洗錢罪被捕。（取材自推特）

美國聯邦司法部近日在南加僑界拘捕兩名華人，其中之一就是被多位僑界人士確認的資深「僑領」陳軍。據華人社團成員說，陳軍在南加社團最初發起活動時還算活躍，近幾年已淡出，在社團活動中幾乎很難見到，所以不認為他稱得上是僑領。也有人表示，陳軍是組織南加華人社團的先驅者之一，為人愛憎分明。

溫州社團成員Kevin說，在社團活動中，與陳軍見過幾次面，但沒有深交。從言談舉止看，可以感受到他是一位成熟穩重的人，聽說還有過著作出版，是位作家。

北京聯誼會現任會長北奧表示，陳軍是一個人的社團，近幾年也不常出現在華人社團活動中，也沒有什麼資源，所以並不是所謂的僑領。他成立一個中華海外智庫，自己擔任主席，連副主席都沒有。北奧說，一個人經濟生活條件 很差時，是很容易被收買的。連自己生活都沒有搞好，怎能算是僑領？！

一位不願具名的社區人士表示，在社區活動中與陳軍有過接觸，認為陳軍為人很正直，愛憎分明，不僅愛中國，也愛美國，是南加州開創大陸新僑社團的先驅者之一。所以陳軍被當局拘捕，令僑界很震驚。但不認為對僑界未來活動發展會產生負面影響。

陳軍被捕前在奇諾市College Park社區居住。（記者啟鉻／攝影）
陳軍被捕前在奇諾市College Park社區居住。（記者啟鉻／攝影）

南加 華人 加州

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