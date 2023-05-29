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打擊法輪功 洛2華人涉賄賂臥底探員被捕

本報記者／洛杉磯報導
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（左圖林峰提供，右圖取材自推特）
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（左圖林峰提供，右圖取材自推特）

聯邦司法部（Department of Justice）近日發佈消息，洛杉磯兩名華人因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。

被捕的兩人分別是70歲的陳軍（Chen Jun，或John Chen）以及林峰（Lin Feng）。兩人都是洛杉磯人，陳軍曾經是中國國籍，林峰目前仍為中國籍。港澳之友會會長陳燦培確認，被捕的陳軍是洛杉磯地區知名僑領，被捕前在社區比較活躍。另據林峰室友的友人確認，林峰是前中國自行車國家隊運動員，曾擔任南加愛國護港青年大聯盟的主席。

根據訴狀，兩人參與了中共領導旨在扳倒美國法輪功組織的行動。兩人在26日清晨於南加州被捕。

該案由紐約南部（Southern District of New York）聯邦法院審判。根據對兩人提起的訴狀，至少在2023年1月至5月間，陳軍和林峰在某位中國政府官員指示下，通過賄賂美國官員打壓法輪功組織。

根據訴狀，陳軍和林峰企圖捏造假的投訴資料給國稅局（IRS），利用國稅局「不法活動舉報項目」（又稱「吹哨者項目」Whistleblower Program）來投訴法輪功組織，試圖達到讓該組織失去免稅優惠的目的。在提交了假的投訴資料後，兩人並分兩次給一名國稅局官員賄賂共5000元現金，讓其推動對法輪功組織的投訴案，並承諾事成後將給這名國稅局官員更多現金。然而該國稅局官員其實是一名臥底探員。

此外，調查人員還截獲了相關通話錄音，其中陳軍詳細說明了賄賂美國政府官員的目的，以及受中共政府指示和資助，實現中共「扳倒法輪功」的目的。陳軍和林峰討論了從中共官員接收到的命令，以及銷毀中共官員的指令以免被發現，以及如果賄賂的事情敗露「給出訊號」（alerting，sounding alarm）。

根據訴狀，陳軍和林峰5月14日在紐堡(Newburgh)與那名國稅局官員（實則臥底探員）會面。會面中，兩人給了這名官員1000元現金，作為初始賄賂金。陳軍和林峰當時保證，如果國稅局對法輪功組織進行審計（audit），將共支付這名國稅局官員五萬元現金，如果最終對法輪功的投訴案成功，再另給這名國稅局官員「不法活動舉報項目」所得回報的60%獎金。5月18日，兩人又在甘逎迪國際機場與那名國稅局官員會面，又給其4000元賄賂金。據稱，陳軍的現金是其之前返回中國時，從中共那裡獲取的資金。

目前兩人被起訴多項罪名，包括：一項充當國外政府間諜賄賂美國官員罪，最高可獲刑五年；一項充當國外政府間諜罪，隱藏身分罪，最高獲刑十年；一項賄賂政府官員罪，最高獲刑15年；一項跨國洗錢罪，最高獲刑20年。

該案由聯邦調查局（FBI）紐約和洛杉磯辦公室，以及聯邦調查局反情報部（Counterintelligence Division ）共同偵辦。財政部稅務管理監察長(Treasury Inspector General for Tax Administration)提供了幫助。

國稅局 中共 洛杉磯

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