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抓捕林峰 FBI出動裝甲車、狙擊手

記者啟鉻／洛杉磯報導
林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）
林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

美國聯邦司法部5月26日晨將僑界人士陳軍和林峰拘捕。據知情人透露，在洛縣屬地拘捕林峰時，並未有縣警局警力在場，而外面黑壓壓的都是聯邦調查局（FBI）的執法人員。另據記者到陳軍所在的社區探訪，鄰居稱並未看到有大批警力。僑界人士推測，顯然抓捕兩人採取了不同方式。

據華人安保界一位不願具名的人士表示，林峰與他人在洛杉磯縣屬地哈岡（哈仙達岡）一處民宅分租，屋內房客大約不到十人。5月26日（周五）晨6時許，有房客聽到前門「砰砰」重擊聲。然後聽到外面喊話，說是FBI，命令屋內所有人雙手抱頭出來，不要亂動。當時房客都沒有什麼準備，有人從睡夢中驚醒，很恐慌；有人甚至連褲子都沒有穿，就抱頭紛紛出來；而林峰是最後一個出來的。

據知情人士說，當推開門出來時，就能感受到自己的胸部已被執法人員武器瞄準。門前不遠有一輛裝甲車逼近院門，車門都敞開著。在門的後面都是手持武器的FBI執法人員，人數超過20人。還有十餘輛FBI執法人員使用的黑色SUV。對街制高處，至少有四名狙擊手待命壓制，空中則有多架無人機盤旋。不過，現場並沒有看見縣警局及地方執法人員。

FBI執法人員將所有人戴上手銬。然後拿著林峰的照片挨個核查，最後確認林峰後，將他帶上車拉走。這位知情人士表示，似乎林峰知道執法人員來的目的，所以穿衣服時顯得慢吞吞的，等到大家按照命令出來後，林峰最後出門，顯然是有心理準備，而且並沒有什麼反抗。

與FBI拘捕林峰大陣仗相比，執法人員當日晨間在陳軍居住的College Park實施抓捕行動時，似乎並未驚動社區。據鄰居表示，只是看到早晨6時許，有警車停在路口，但並未看到大批警力到場。而且社區很多居民並不清楚有什麼抓捕行動。有僑界人士認為，對於運動員出身從事安保的林峰，與年屆七旬的陳軍，FBI抓捕行動採取了不同方式。

FBI 司法部 洛縣

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