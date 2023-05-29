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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

友人：陳軍偏左派 最不喜歡法輪功

本報記者／洛杉磯報導
陳軍因涉嫌受中共指使，扳倒法輪功組織而被捕。（取材自推特）
陳軍因涉嫌受中共指使，扳倒法輪功組織而被捕。（取材自推特）

近日兩名南加州華人陳軍和林峰，因涉嫌受中共指使，扳倒法輪功組織而被捕，震驚僑社。尤其是陳軍，在南加州僑社活躍已久，很多人都認識他。

南加州港澳之友會會長陳燦培(Pedro Chan) 說，他可以確定被捕之一的人，正是南加州海外僑聯委員、中華海外智庫主席陳軍，坦言聽到陳軍涉案的消息很驚訝。而有僑界友人打電話聯繫上陳軍的親友，其親友稱陳軍目前在監獄還好，有吃的，不用擔心。

陳燦培之前與陳軍合辦過幾場社區活動，例如2015年兩人合辦過抗戰勝利紀念的活動。不過在疫情三年期間，兩人並無來往，陳燦培說疫情期間陳軍在中國大陸居多。陳燦培稱陳軍「領導到位」，是位很有耐心的人。他解釋說，其實就算是大陸僑團內部，每個團體都有各自的見解，意見也有不合的時候。會面時也有爭吵，這時陳軍會很耐心地表述觀點，心平氣和，因此他很佩服陳軍的耐心，「如果換作是我，肯定做不下去。」

陳燦培指出，大陸僑團內部也常常意見相左。而陳軍是「左派」，較激進，維護中國共產黨的那一部分人，還稱他「最不喜歡法輪功。」

至於另一位被捕的林峰，陳燦培表示並不認識。

陳燦培說，最近明顯感覺中美關係緊張，他聽說僑社不少人接到聯邦調查局（FBI）的電話，稱如果有中共聯繫他們，應立刻通知聯邦調查局。其實美中關係緊張時，FBI都會有所動作，例如1971年在尼克森總統訪華前期，陳燦培就接到過類似FBI的電話。

加州 南加 FBI

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