致命新毒品 加州街頭蔓延

加州議員警告新型毒品「tranq」的嚴重性。圖為聖荷西市中心出現一名疑似受「tranq」毒品影響，在街頭爬行的民眾。（本報檔案照）

在加州 議會討論如何解決芬太尼（fentanyl）危機之際，一位身為毒癮治療醫師的議員表示，議會對近期在加州快速崛起的致命街頭毒品 問題反應太慢。

加州立法會本周舉行了一場長達五小時的聽證會，就如何遏止致命鴉片類藥物的需求，質詢了成癮醫學專家、執法部門和政府應對單位。許多較具影響力的民主黨人傾向以治療為本的方法來因應危機，重點在增加解毒劑「納洛酮」（Naloxone，商品名Narcan）的供應。

代表貝克斯菲（Bakersfield）的眾議員 貝恩斯（Jasmeet Bains）在會上表示，加州立法會對毒品問題的應對速度不夠快。就在前一天，她的社區有三人吸毒過量，但納洛酮未能救活他們。貝恩斯認為，這是因為他們服用的藥物很可能摻有被稱為「tranq」的鎮定劑藥物，這種藥物正在加州街頭造成新的威脅。

貝恩斯說，由於加州沒有定期對「tranq」進行檢測，因此無法斷定「tranq」是否是造成這三人死亡的罪魁禍首。但她表示，根據她的臨床經驗，這個可能性很高。

「tranq」是一種獸醫使用的藥物，作用類似芬太尼等鴉片類藥物，但非同一類別，已有愈來愈多人將芬太尼與「tranq」和其他中樞神經抑制劑混合使用。貝恩斯指出，「tranq」與鴉片類藥物一起使用非常危險。

舊金山衛生局官員表示，他們自去年底開始看到服藥過量者身上含有鎮定劑，已於今年2月發布有關鎮定劑的警告。美國東岸使用「tranq」的人大量增加，聯邦政府也警告，鎮定劑若與其他藥物混合使用，危險性將提高。

貝恩斯是貝克斯菲康復服務中心（Bakersfield Recovery Services）的醫療主任，主要治療患有毒癮的病人。她表示，在立法會聽到同事們還在集中討論已經與加州街頭現實不符的解決辦法，令她感到沮喪。

洛杉磯民主黨眾議員瓊斯-索耶（Reggie Jones-Sawyer）也指出，儘管加州仍面臨嚴重的芬太尼危機，立法會也必須提出應付未來毒品威脅的方法。

瓊斯-索耶說：「在我們討論芬太尼的同時，讓我們也向前一步關心新毒品：賽拉嗪（xylazine，即「tranq」）。這次，我們必須找出問題根源，擬出一個全面性的防範、保護和抑制這種新毒品的策略。」