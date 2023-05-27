加州民選官員 亞太裔不到3%

亞太裔聯盟25日宣布，經過兩年的不懈努力，成功創建了加州亞太裔(API)民選官員名單。這份名單也是目前首份加州亞太裔民選官員最全面和準確的彙編。（取自官網）

亞太裔聯盟（API Coalition）25日宣布，經過兩年的不懈努力，成功創建了加州 亞太裔（API）民選官員名單。這份名單也是目前首份加州亞太裔民選官員最全面和準確的彙編。不過據統計，亞太裔民選官員占全州總民選職務比率不到3%。

亞太裔聯盟主席李建表示，加州亞太裔民選官員總數，在全州總民選職務中所占的比率不到 3%。（受訪者供圖）

亞太裔聯盟主席李建（Andy Li）說，很遺憾的是，數據顯示，亞太裔民選官員數量僅略多於500人。雖然可能有遺漏，但根據目前統計，加州亞太裔民選官員總數幾乎不會超過550人，這個數字在全州總民選官員中約2萬人相比，所占的比率不到3%。相對而言，亞太裔人口在加州有15%，要達成有公平代表的目標，亞太裔民選官員數量需要增加至少五倍。

李建表示，加州政府體系涵蓋多個不同級別的選舉職位，非常龐雜。在聯邦層面，加州擁有兩名參議員 和52名國會議員。在州級別，有八個全州民選職位和四位公平稅務委員會成員。加州有一個立法機構，包括40名參議員和80名眾議員 。

此外，加州由58個縣組成，共有470名縣議員、估值官、地檢官和警長。另外，有482個城市，共有2530名市長和市議會成員。同時，加州擁有997個公立校區，約有5000名教育委員，72個社區大學校區，共有440名大學校董，和大約2000個特殊選區。

約 10000 名選舉官員。某些縣或城市可能還有其他選舉職位，例如祕書、財務或審計員。綜合所有不同職位（不包括法官）。加州民選官員總數約為2萬人。

李建說：「這是我們面臨的一個重大挑戰。總而言之，亞太裔在官員中的代表性仍然處於嚴重不足。這是問題迫切且關鍵，需要全力以赴來縮小這一差距，以確保加州政府實現真正的公平代表性。」

名單詳見亞太裔聯盟官網：https://www.apicoalition.org/api-coalition-public-official-roster/。