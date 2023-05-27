腦霧、心悸…列長新冠12明顯症狀

新聯邦研究確認了長新冠的12種最明顯症狀，範圍從腦霧、心悸，到性無能與消化系統疾病。(Getty Images)

一項新聯邦研究確認了長新冠（long COVID）的12種最明顯症狀，但並未詳細解釋為何約有10%染疫者、即使是輕微感染新冠，卻會遭受可能持續數月甚至數年的健康問題。

美國國立衛生院（National Institutes of Health）「RECOVER」計畫分析近1萬名參與研究者，並從多達200種先前公認的長新冠症狀中、確定12種最常見通報病徵。這12種症狀範圍，從腦霧、心悸，到性無能與消化系統疾病。

儘管有這些研究發現，科學家仍未知導致長新冠的原因，以及為什麼其僅能影響部分患者，或甚至不知如何治療與診斷。研究團隊表示，雖然調查尚未有最後結論，但提供科學家開始治療的「通用語言」（common language）。

哈佛醫學 院教授、報告共同作者福克斯（Andrea Foulkes）在新聞稿指出，現在可辨識出長新冠患者，就可開始進行更深入研究、了解其中生物學機制發展。新研究最大收穫之一，是發現長新冠不只是一種綜合病徵，而是綜合症中的綜合病徵（it's a syndrome of syndromes）。

研究確定12種長新冠症狀如下：

1.喪失嗅覺或味覺、2.勞累過後的身體不適、3.慢性咳嗽、4.腦霧、5.口渴、6.心悸、7.胸痛、8.疲勞、9.頭暈、10. 腸胃問題、11.性欲或能力問題、12.異常動作，例如顫抖、不自主動作或僵硬。

研究人員表示，以上長新冠症狀，並不是定義長新冠的唯一症狀。病患可能有這些症狀的其中一種、或多種，或其他未列出症狀，皆為感染冠狀病毒的長期後果。新研究內容25日發表在「美國醫學學會雜誌」（Journal of the American Medical Association）。研究團隊自參與研究患者確認37種常見症狀，其中有12種病徵為最常通報。

有超過1億美國人感染SARS-CoV-2，這種病毒會致命新冠（COVID-19）。研究發現，2021年12月出現omicron變種病毒 之前，染疫者更常見有持續的健康問題，此族群在未接種疫苗與重複感染的比率也較高。

鼓舞人心的是，長新冠風險似乎正在降低。美國人口普查 局自2020年4月以來進行調查，截至今年5月8日，10%成年人過去曾感染新冠的染疫者、通報患有長新冠症狀，低於去年6月的18.9%。根據新研究，這個比率將於六個月後降至約6%。