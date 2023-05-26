加州大系統赤字15億元 學費恐漲

分析顯示加州州大系統有15億元赤字， 擬調漲學費。（取自州大系統官網）

美國最大的公立四年制大學，目前沒有能力支付自己的費用。加州 州立大學（California State University）的主管歴時近一年的時間，編寫了一份長達70頁的報告，詳細說明了該系統目前從學費和州政府支持中獲得的資金，與教育 其近50萬名學生和雇用6萬名工人的實際成本之間的巨大差距。

總的來說，CSU的收入只佔該系統總成本的86%，2021-22年兩者差距接近15億元。相對於成本，對學生服務的支持資金最少，只有68%。

該報告的一個核心前提是，加州州大沒有能力做它應該做的事情來幫助學生取得成功。報告警告說，除非加州州大找到新的資金來源，否則到2030年，該校來自學費和州政府支持的收入將比該系統的需求少29%至41%。此外，州大員工表示，如果他們不能很快得到加薪，就準備罷工，這將使CSU每年多花3億1800萬元。因此，持續的學費上漲可能即將到來。

該報告的結論25日已提交給加州州大董事會。CSU校長辦公室計畫讓董事會在9月批准一項學費上漲政策，該政策將在2024年秋季啟動。

然而，即使大幅提高學費，也不足以穩定CSU的財政狀況。根據該報告，2021-22年，該系統的收入比總成本低15億元，而漲學費在第一年只能產生1.5億至2億元的收入。

對於新入學的大學生來說，報告中提出的漲價建議相當於在2030年之前的五年內增加5000或8000元的學費。

而任何學費上漲將主要影響中產階級學生： 加州州大60%的大學生不支付學費，因為他們因家庭收入低而獲得州政府和校園補助金。

CSU的加州學生平均被收取7550美元的學雜費，在全國屬於最低水平；全國公立大學的平均水平接近1萬1000元。CSU已經將三分之一的學費增長收入用於學生援助。

盡管州長紐森 （Gavin Newsom）最近承諾為加州州大系統的運營提供五年5%漲幅，總額超過10億元，但加州州大的財政缺口仍然存在。紐森仍承諾在2023-24財年提供第二批額外資助，他和立法者必須在6月底前批准。