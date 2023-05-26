民調：4成受訪者稱范士丹應辭

最新民調顯示，大部分加州選民認為，聯邦參議員范士丹已不適合在參院任職。（美聯社）

根據一項上周完成的全州性民意調查，大多數加州 選民認為，從聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）最近的健康情況看來，她已不適合繼續在參議院任職。下個月將滿90歲的范士丹因感染帶狀皰疹並引發併發症，缺席國會近三個月，她已於5月10重返國會。

柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Governmental Studies）民調 結果顯示，被問到范士丹是否應該辭職時，超過四成的受訪者表示，范士丹應該立即辭職，超過四分之一的受訪者認為，范士丹應該做完任期，另外超過三成的人不願發表意見，顯示選民對這個問題的看法分歧。

另外，超過一半的受訪者認為，范士丹的健康問題，對民主黨 確認司法提名人和批准重要法案的能力造成嚴重影響；三分之二的受訪者同意，范士丹最近的身體狀況凸顯出她不再適合繼續在參議院任職。這些共識在民主黨、共和黨和無黨派選民中不斷擴大。

這項民調於5月17日到22日進行，以英語和西語訪問了加州共7465位登記選民，其中5236人表示應該會在2024年3月初選中投票。

柏克萊政府研究院民調主任狄卡米洛（Mark DiCamillo）表示，民主黨選民較傾向希望范士丹辭職，但共和黨人不太同意，因為這將給加州州長紐森（Gavin Newsom）選擇接替人選的機會。

超過半數的受訪者同意「紐森任命繼任者將使加州受益」的說法，但同樣有超過半數的受訪者認為，選擇繼任者的應該是選民，不是州長。

將近六成的選民表示，要求范士丹辭職並非源於性別歧視，表示這種情況同樣會發生在男性議員身上。民調結果顯示，支持范士丹辭職的男性多於女性。

狄卡米洛指出，民調顯示，在繼任者人選中，目前以律師厄利（Eric Early）的人氣最高，他是到目前為止唯一宣布參選的共和黨人。希望選擇民主黨人的選民有較多的選擇，包括支持度落後厄利一個百分點的聯邦眾議員波特（Katie Porter），以及同樣是聯邦眾議員的謝安達（Adam Schiff）和芭芭拉李（Barbara Lee）。

不過，32%的選民還未決定支持誰，另外10%說會支持「其他人」。

柏克萊政府研究院共同院長莫拉（G. Cristina Mora）說：「民調清楚顯示，儘管自2018年以來，選民對范士丹議員的支持度已大幅下降，但對於接下來應該怎麼做，選民們並無共識。這個情況將影響范士丹議員與選民互動，以及在餘下的任期內為選民服務的能力。」