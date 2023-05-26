我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

民調：4成受訪者稱范士丹應辭

編譯廖宜怡／綜合報導
最新民調顯示，大部分加州選民認為，聯邦參議員范士丹已不適合在參院任職。（美聯社）
最新民調顯示，大部分加州選民認為，聯邦參議員范士丹已不適合在參院任職。（美聯社）

根據一項上周完成的全州性民意調查，大多數加州選民認為，從聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）最近的健康情況看來，她已不適合繼續在參議院任職。下個月將滿90歲的范士丹因感染帶狀皰疹並引發併發症，缺席國會近三個月，她已於5月10重返國會。

柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Governmental Studies）民調結果顯示，被問到范士丹是否應該辭職時，超過四成的受訪者表示，范士丹應該立即辭職，超過四分之一的受訪者認為，范士丹應該做完任期，另外超過三成的人不願發表意見，顯示選民對這個問題的看法分歧。

另外，超過一半的受訪者認為，范士丹的健康問題，對民主黨確認司法提名人和批准重要法案的能力造成嚴重影響；三分之二的受訪者同意，范士丹最近的身體狀況凸顯出她不再適合繼續在參議院任職。這些共識在民主黨、共和黨和無黨派選民中不斷擴大。

這項民調於5月17日到22日進行，以英語和西語訪問了加州共7465位登記選民，其中5236人表示應該會在2024年3月初選中投票。

柏克萊政府研究院民調主任狄卡米洛（Mark DiCamillo）表示，民主黨選民較傾向希望范士丹辭職，但共和黨人不太同意，因為這將給加州州長紐森（Gavin Newsom）選擇接替人選的機會。

超過半數的受訪者同意「紐森任命繼任者將使加州受益」的說法，但同樣有超過半數的受訪者認為，選擇繼任者的應該是選民，不是州長。

將近六成的選民表示，要求范士丹辭職並非源於性別歧視，表示這種情況同樣會發生在男性議員身上。民調結果顯示，支持范士丹辭職的男性多於女性。

狄卡米洛指出，民調顯示，在繼任者人選中，目前以律師厄利（Eric Early）的人氣最高，他是到目前為止唯一宣布參選的共和黨人。希望選擇民主黨人的選民有較多的選擇，包括支持度落後厄利一個百分點的聯邦眾議員波特（Katie Porter），以及同樣是聯邦眾議員的謝安達（Adam Schiff）和芭芭拉李（Barbara Lee）。

不過，32%的選民還未決定支持誰，另外10%說會支持「其他人」。

柏克萊政府研究院共同院長莫拉（G. Cristina Mora）說：「民調清楚顯示，儘管自2018年以來，選民對范士丹議員的支持度已大幅下降，但對於接下來應該怎麼做，選民們並無共識。這個情況將影響范士丹議員與選民互動，以及在餘下的任期內為選民服務的能力。」

民調 加州 民主黨

上一則

庭院景觀節水 種植省水植物

下一則

加州大系統赤字15億元 學費恐漲

延伸閱讀

Target彩虹商品移位 加州州長批負面模範

Target彩虹商品移位 加州州長批負面模範
誰可取代范士丹？加州州長紐森棘手問題

誰可取代范士丹？加州州長紐森棘手問題
89歲參議員范士丹拒辭職 紐時：權力聲望特殊難以割捨

89歲參議員范士丹拒辭職 紐時：權力聲望特殊難以割捨
病後重返國會 范士丹心智狀況極虛弱 能力引發質疑

病後重返國會 范士丹心智狀況極虛弱 能力引發質疑
參院債限談判關鍵票 89歲范士丹病假結束返華府

參院債限談判關鍵票 89歲范士丹病假結束返華府
長時間不上班 范士丹拒辭職

長時間不上班 范士丹拒辭職

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
好市多24個裝的自營品牌雞蛋降價30%，現在只要3.99元。（世說新聞團隊/攝影）

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

2023-05-19 02:20
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？