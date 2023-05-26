庭院景觀節水 種植省水植物

Save Our Water分享庭院草坪用水的資訊及省水方式。（saveourwater臉書）

加州 近期的降雨讓許多人不再那麼擔心水資源供應狀況，但正確的節水意識依然非常重要。特別是當氣候變得越來越炎熱和乾燥時，需要重新思考草坪的維護方式。節水組織Save Our Water分享庭院草坪用水的資訊及省水方式。

據統計，加州居民的用水量中，高達60％用於戶外，因此改造院子可大大節約用水。其次有成千上萬種適合省水植物供選擇，省水型的植物不僅全年生長，且還是鳥類、蜜蜂和蝴蝶的重要食物資源。另外，一旦建成省水的原生植物花園後，其維護成本可大幅降低，包括不需要修剪和施肥草坪、頻繁使用殺蟲劑、也不需要不斷灌溉需大量水的植物。如果打算更換植物或樹木，請選擇耐旱的品種，每次澆水可節省30到100加侖的用水。安裝滴灌澆水系統每次可節省高達15加侖的用水。使用滴灌澆水系統不會造成過度用水或浪費水資源。使用遮蓋物可使每100呎節省20到30加侖的用水。

加州本土植物協會（California Native Plant Society）的 Bloom California，或Calscape頁面，可幫助人們選擇適合庭院的節水植物。同時了解所在城市水務機構正在提供的補助計劃，查看他們是否提供回饋，幫助負擔打造新的加州庭院景觀費用。也可前往www.saveourwater.com 獲得更多節水靈感，或瞭解在地庭院轉型申請補助計劃。