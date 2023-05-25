Target彩虹商品移位 加州州長批負面模範

新澤西州一處Target商場內的驕傲月展區。（美聯社）

Target 本周坦言，全美分店為了驕傲月所設置的LGBTQ +商品專區，因為各地持續傳出顧客言語羞辱與暴力相向的事件，已經調整LGBTQ+專區的位置，換到較不顯眼的區域。Target聲明指出，自展品擺放後，店員都遭遇安全威脅，面對這些暴力衝突，他們選擇移除部分經常引發衝突的商品。

不過，加州州長紐森 23日卻在推特猛批Target的作法，指Target不只是調整美南部分分店的擺設，真是勇敢的負面模範。紐森說，同性戀社群的攻訐行為已經蔓延全美，但是多數美國人卻選擇掩耳不聽，但是這些反動分子不會就此罷手，下一個目標可能是黑人、亞裔、猶太人或女性。

Target 24日受訪時拒絕說明移除那些商品，但是美聯社指出，很可能包括針對跨性別設計的泳裝，另外也包括英商Abprallen設計的LGBTQ+服飾。另外，美聯社也指出，至少17個州已經實施不利跨性別者的法律，各州今年以來反對LGBTQ+的提案數也已逼近500大關。

但是美聯社指出，這些議案雖然號稱來自民意，但事實上卻是由少數保守團體擬定，而針對Target的滋擾也源自誤導意味濃厚的網路影片。Target、Walmart、H&M舉辦驕傲月活動已有十數年，但是今年的主題納入健康與運動卻引發強烈反彈。