加州3都會育兒費年花逾3萬 冠全美

研究顯示，年輕夫婦撫育孩子花費上，加州三個地區位居全美前列。（記者啟鉻／攝影）

養育孩子成本愈來愈高，孩子的保育、住房、食品及其它各種相關支出，隨著年齡增長也水漲船高，但不同地區的支出有差異。一項最新研究顯示，在加州 三個都會區養育子女花費更多。

據麻省理工學院（MIT）生活薪資計算器（Living Wage Calculator）測算及個人理財網站SmartAsset發現，全美範圍內，養育一個孩子的成本大約是每年2萬800元，包括托兒費用（平均超過9000元）以及食品、住房、醫療、交通和其它必需品。

該網站對全美381個大都會地區調查，來確定2023年一對夫婦養育一個孩子的支出成本。正如許多人猜測，一些花費最多的城市在加州，尤其是北加州灣區及周邊城市。

位於榜首的是舊金山 -奧克蘭-柏克萊地區（San Francisco-Oakland-Berkeley），SmartAsset發現在這個地區養育一個孩子的成本超過3萬5600元。該地區高昂的食品和住房支出，讓成本在調查名單上位列第一。

緊隨其後的是另一個北加都會區，聖塔克魯茲 -沃森威爾（Santa Cruz-Watsonville），儘管支出成本3萬3877元要低於舊金山地區，但聖塔克魯茲的住房支出超過1萬2600元，遠高於加州城市的1萬499元。

排在第三位的是聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara），每年撫育一個孩子支出3萬3228元。根據SmartAsset分析，該地區住房支出約為8600元，比先前的加州都會區少了數千元。不過聖荷西的托兒費用很高，大約1萬5800元。

根據SmartAsset報告，密西根州Ann Arbor是托兒費用最高的地方，每年超過2萬2000元。該州另一都會區卡拉瑪祖-波迪戈（Kalamazzo-Portage）地區托兒費用排名第二，超過1萬9800元。然後是麻州的巴恩斯特波鎮（Barnstable Town）逾1萬8000元。在全美撫育孩子最昂貴的十個城市中，除了加州的聖塔羅莎-佩塔魯瑪（Santa Rosa- Petaluma）地區外，其它地區都超過3萬元。

通過SmartAsset調查統計，全美養育孩子支出最少的地區是田納西州的莫里斯頓（Morristown），每年撫育孩子的成本約為1萬4600元，托兒費低於5000元，在食品和住房的支出低於2000元。