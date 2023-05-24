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誰可取代范士丹？加州州長紐森棘手問題

編譯廖宜怡／綜合報導
加州聯邦參議員范士丹的健康狀況持續成為焦點，州長紐森因此面對棘手的接替人選問題。（美聯社）
加州聯邦參議員范士丹的健康狀況持續成為焦點，州長紐森因此面對棘手的接替人選問題。（美聯社）

加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的健康問題引起一個敏感的政治話題：如果范士丹的席位出缺，加州州長紐森（Gavin Newsom）會選誰來取代她？

儘管面對民主黨同僚呼籲她辭職的聲浪，下個月將滿90歲的范士丹，至今仍未透露是否考慮卸下職務。范士丹虛弱的外表、在華盛頓與記者令人困惑的互動，以及其辦公室披露愈來愈多關於她的健康問題，持續讓外界質疑她是否適任，無論是現在，還是將來。

目前，已有愈來愈多接替人選浮出水面，從沒沒無聞者，到如歐普拉（Oprah Winfrey）等知名人士。面對這個問題，紐森現在面對一個兩難的局面，但部分是他自己造成的，因為他曾承諾，未來他會任命一位非裔女性接替范士丹的席位；同時，由於參議員任期即將於2025年1月結束，2024年的競選活動已在如火如荼地進行中。

在賀錦麗辭去參議員職務，與拜登搭檔競選美國正、副總統後，紐森在選擇接替賀錦麗席位人選時，面對來自非裔、西語裔和其他團體的壓力。有人認為，紐森應該選另一名非裔女性，取代當時參院唯一的非裔議員賀錦麗；但其他人認為，應該是參院擁有第一位西語裔議員的時候了。最後，紐森選擇了時任州務卿的帕迪亞（Alex Padilla）接替。

不過，紐森後來承諾，如果范士丹的席位出缺，他將選擇一位非裔女性代替她。

洛杉磯非裔民主黨策略家和籌款人麥杜斯（Kerman Maddox）說：「紐森做了承諾，在這個問題上，我認為州長沒有任何迴旋餘地。」

領導加州立法會非裔黨團（Legislative Black Caucus）的眾議員威爾森（Lori Wilson）說：「如果范士丹辭職，紐森必須兌現他將任命一名非裔女性的承諾。非裔女性現在在參議院的人數為零，如果有機會，州長必須幫助彌補這種缺乏代表性的情況。」

克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家皮特尼（Jack Pitney）指出，如果紐森沒有兌現提名一位非裔女性的承諾，恐怕會破壞他懷有的總統夢。

紐森最近接受媒體訪問時表示，他收到許多關於如何選擇接替人選的建議。他稱范士丹是他的導師和最親密的朋友之一，並說他希望永遠都不必做出這個困難的決定。

紐森 非裔 加州

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