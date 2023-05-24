我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

亞裔在好萊塢影視中代表性 指數級成長

編譯陳盈霖／綜合外電報導
亞裔在好萊塢影視中，呈指數級增長。圖為獲得首位亞裔奧斯卡女演員獎的楊紫瓊。（美聯社）
亞裔在好萊塢影視中，呈指數級增長。圖為獲得首位亞裔奧斯卡女演員獎的楊紫瓊。（美聯社）

近年來，亞裔在好萊塢影視中代表性，呈「指數級成長」。不僅如此，新一代亞裔女演員和電影製作人，正努力保持這種勢頭。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，出生於香港，創作型歌手呂珍娜（譯音，Jane Lui）告訴KTLA，「成長過程中，我並沒有在電視和電影中看到很多亞裔面孔。但此時此刻，它實際上正顛覆著我腦海中既定印象。」

呂曾在今年榮獲多項奧斯卡大獎的電影「媽的多重宇宙」（Everything, Everywhere All at Once）中，替秀蓮（Opera Evelyn）配音。該片榮獲七項奧斯卡金像獎，包括最佳影片。片中華裔女演員楊紫瓊（Michelle Yeoh），也因該片榮獲奧斯卡史上首位亞裔影后。

根據Luminate發布「娛樂多元化進展報告」（Entertainment Diversity Progress Report），2022年亞裔在電影和電視領域的代表性較前一年增加。儘管如此，在2022年上影的所有電影中，只有不到2%的題材以亞裔故事為中心。

在福克斯（Fox）電視劇「清潔女工」（The Cleaning Lady）領銜主演的柬埔寨裔法國女演員Elodie Yung說，「我確實認為，講述具體的故事很重要..菲律賓人、柬埔寨人、中國人，每個人都應該在餐桌旁占有一席之地。」她在戲中角色Thony也具柬埔寨血統。

「我認為重要的是，當觀眾打開電視，或去電影院看點影時，我們希望他們能與所觀看的內容有所聯繫，無論他們是在影片中找到自己文化，還是從角色中的膚色中找到人性的一部分。」

電影製作人Caylee So一直在朝這個目標努力。2013年，她與Prach Ly共同創辦柬埔寨小鎮電影節（Cambodian Town Film Festival）。

「當時柬埔寨裔在電視或電影中表現並不多，沒什麼可參考的」So說，「但過去十年，柬埔寨電影呈指數級增長，你可以看到。」

此進展使人們更加樂觀。呂說，「我們正在拍搞笑電影，而非僅是功夫電影，我們是男女主角，是巡迴演出的主角」。

電影院 亞裔 奧斯卡

上一則

天普市改善市容砸460萬 用於Las Tunas Drive改造

下一則

加大、州大增建宿舍 加州今年雖預算赤字仍將如期撥款

延伸閱讀

宋仲基坎城亮相 孕妻沒來 被虧「幸福圓臉」也帥

宋仲基坎城亮相 孕妻沒來 被虧「幸福圓臉」也帥
「雷神索爾」男星拍片猝逝 死因不明享年58歲

「雷神索爾」男星拍片猝逝 死因不明享年58歲
楊紫瓊：「臥虎藏龍」紅了 好萊塢卻沒準備好認可亞裔演員

楊紫瓊：「臥虎藏龍」紅了 好萊塢卻沒準備好認可亞裔演員
好萊塢編劇罷工 廣告招商周冷清 電視台改請體育明星吸睛

好萊塢編劇罷工 廣告招商周冷清 電視台改請體育明星吸睛
洛城第二代華裔導演電影「與老爸過招」 笑中帶淚

洛城第二代華裔導演電影「與老爸過招」 笑中帶淚
模仿電影手法鑿牆偷百萬金飾 主嫌收押

模仿電影手法鑿牆偷百萬金飾 主嫌收押

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
兩名非裔歹徒白天闖入。（魯女士提供）

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

2023-05-17 19:01
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險