亞裔在好萊塢影視中代表性 指數級成長

亞裔在好萊塢影視中，呈指數級增長。圖為獲得首位亞裔奧斯卡女演員獎的楊紫瓊。（美聯社）

近年來，亞裔 在好萊塢影視中代表性，呈「指數級成長」。不僅如此，新一代亞裔女演員和電影製作人，正努力保持這種勢頭。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，出生於香港，創作型歌手呂珍娜（譯音，Jane Lui）告訴KTLA，「成長過程中，我並沒有在電視和電影中看到很多亞裔面孔。但此時此刻，它實際上正顛覆著我腦海中既定印象。」

呂曾在今年榮獲多項奧斯卡 大獎的電影「媽的多重宇宙」（Everything, Everywhere All at Once）中，替秀蓮（Opera Evelyn）配音。該片榮獲七項奧斯卡金像獎，包括最佳影片。片中華裔女演員楊紫瓊（Michelle Yeoh），也因該片榮獲奧斯卡史上首位亞裔影后。

根據Luminate發布「娛樂多元化進展報告」（Entertainment Diversity Progress Report），2022年亞裔在電影和電視領域的代表性較前一年增加。儘管如此，在2022年上影的所有電影中，只有不到2%的題材以亞裔故事為中心。

在福克斯（Fox）電視劇「清潔女工」（The Cleaning Lady）領銜主演的柬埔寨裔法國女演員Elodie Yung說，「我確實認為，講述具體的故事很重要..菲律賓人、柬埔寨人、中國人，每個人都應該在餐桌旁占有一席之地。」她在戲中角色Thony也具柬埔寨血統。

「我認為重要的是，當觀眾打開電視，或去電影院 看點影時，我們希望他們能與所觀看的內容有所聯繫，無論他們是在影片中找到自己文化，還是從角色中的膚色中找到人性的一部分。」

電影製作人Caylee So一直在朝這個目標努力。2013年，她與Prach Ly共同創辦柬埔寨小鎮電影節（Cambodian Town Film Festival）。

「當時柬埔寨裔在電視或電影中表現並不多，沒什麼可參考的」So說，「但過去十年，柬埔寨電影呈指數級增長，你可以看到。」

此進展使人們更加樂觀。呂說，「我們正在拍搞笑電影，而非僅是功夫電影，我們是男女主角，是巡迴演出的主角」。