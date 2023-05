亞裔在好萊塢影視中代表性 指數級成長

亞裔在好萊塢影視中,呈指數級增長。圖為獲得首位亞裔奧斯卡女演員獎的楊紫瓊。(美聯社)

近年來,亞裔 在好萊塢影視中代表性,呈「指數級成長」。不僅如此,新一代亞裔女演員和電影製作人,正努力保持這種勢頭。

洛杉磯KTLA 5電視台報導,出生於香港,創作型歌手呂珍娜(譯音,Jane Lui)告訴KTLA,「成長過程中,我並沒有在電視和電影中看到很多亞裔面孔。但此時此刻,它實際上正顛覆著我腦海中既定印象。」

呂曾在今年榮獲多項奧斯卡 大獎的電影「媽的多重宇宙」(Everything, Everywhere All at Once)中,替秀蓮(Opera Evelyn)配音。該片榮獲七項奧斯卡金像獎,包括最佳影片。片中華裔女演員楊紫瓊(Michelle Yeoh),也因該片榮獲奧斯卡史上首位亞裔影后。

根據Luminate發布「娛樂多元化進展報告」(Entertainment Diversity Progress Report),2022年亞裔在電影和電視領域的代表性較前一年增加。儘管如此,在2022年上影的所有電影中,只有不到2%的題材以亞裔故事為中心。

在福克斯(Fox)電視劇「清潔女工」(The Cleaning Lady)領銜主演的柬埔寨裔法國女演員Elodie Yung說,「我確實認為,講述具體的故事很重要..菲律賓人、柬埔寨人、中國人,每個人都應該在餐桌旁占有一席之地。」她在戲中角色Thony也具柬埔寨血統。

「我認為重要的是,當觀眾打開電視,或去電影院 看點影時,我們希望他們能與所觀看的內容有所聯繫,無論他們是在影片中找到自己文化,還是從角色中的膚色中找到人性的一部分。」

電影製作人Caylee So一直在朝這個目標努力。2013年,她與Prach Ly共同創辦柬埔寨小鎮電影節(Cambodian Town Film Festival)。

「當時柬埔寨裔在電視或電影中表現並不多,沒什麼可參考的」So說,「但過去十年,柬埔寨電影呈指數級增長,你可以看到。」

此進展使人們更加樂觀。呂說,「我們正在拍搞笑電影,而非僅是功夫電影,我們是男女主角,是巡迴演出的主角」。