遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

阻擋偷渡客的美國法典第42卷（Title 42）定11日（周四）午夜到期，大批來自中南美洲的移民 已聚集在與加州 接壤的墨西哥邊境城鎮，準備越境走入美國。加州華人社區十分關注，政府如何攔截亦或允許他們入境？

在新冠疫情期間，川普政府援引法典第42卷實施一項公共衛生政策，在不提供庇護聽證會的情況下，可以立即驅逐非法入境者，但該項命令於5月11日晚到期。而在疫期之前實施的第8條移民法，將恢復執行。因此，移民將再次被允許申請合法途徑進入美國。本周以來美南和加州邊境地區的大多數海關和保護設施已經人滿為患，引發包括加州華人在內對前所未有的移民潮的擔憂。但是，在邊境經營移民庇護所的官員表示，他們對如何應對試圖從墨西哥越境進入加州，和其他州的尋求庇護者的預期增長知之甚少。

然而，紅州（傾向支持共和黨的州）和藍州（傾向支持民主黨的州）兩年多來準備應對邊境移民潮的態度則不同。據加州政策研究中心（CalMatters）消息，德州和亞利桑納州一直在準備調遣該州的國民兵前往邊境守護，但加州官員較少採取強硬態度。州長紐森 （Gavin Newsom）在一份聲明中說：「雖然聯邦政府負責移民政策和處理（邊境事務），但加州已經成為安全和友好邊境合作夥伴關係的典範，一旦到達的移民被聯邦政府釋放，加州將在邊境社區開展人道主義工作。」

紐森辦公室說，加州設立了三個移民收容所，其中兩個在聖地牙哥 ，一個在帝王縣；兩個中轉站，一個在帝王縣，另一個在聖地牙哥縣；河濱縣還有六個臨時避難所。自2019年以來，加州投資了10億美元，並自2021年4月以來通過臨時服務和後續行程協調支援了35萬移民。不過，紐森辦公室沒有回答有關本周是否有任何額外資金，或新計劃來應對聯邦政策變化的問題。

聖地牙哥縣（San Diego County）縣長、共和黨人德斯蒙德（Jim Desmond）說，他計劃11日上午參觀邊境。 「最近看到成千上萬人穿越中美洲和墨西哥的畫面令人震驚，我擔心聯邦政府準備不足，沒有投入足夠的資源來充分保護聖地牙哥和尋求庇護的移民。」

洛杉磯華人朱太太說，先前川普政府推出措施，兩年來有效嚇阻了許多無證入境者。但期滿之前又引來許多走線者，為什麼不可以延長呢，至少暫時求得邊境安全？加州現在有愈來愈多的遊民，又有蜂湧而至的走線者，實在令人擔憂。