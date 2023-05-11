非奴賠償建議案出爐 紐森態度不明

非奴後代賠償研議團隊5月6日發表賠償方案初步建議。（取自FOX）

加州 非奴後代賠償工作小組（California's Reparations Task Force）5月初提交建議草案，重點歸納為兩項：一，對1930年代至1970年代遭受長期歧視 者，每年賠償3366元，最高可達14萬8099元；二，對於1970年至2020年間面臨過當執法與因而死亡者，每年賠償2352元，最高為11萬5260元。但州長紐森 對賠償的建議，卻沒有明確表態。

不過，州長紐森對於是否同意現金賠償10日卻出現兩種說法。紐森當天稍早的聲明稿指出，每人最高可達120萬元的賠償並非必要，「因為錢不是重點」。但發言人稍後卻「更正」為，紐森不排除任何方案。

紐森告訴福斯新聞（FOX News），研議團隊代表兩黨合作推進正義與療癒的里程碑，他們的貢獻相當重要，美國也將持續努力，彌補蓄奴的原罪，深刻瞭解這段歷史如何影響美國形貌。不過，紐森當時雖然讚許研議團隊，卻不願對財務賠償明確表態，只說會持續推動制度變革，確保加州人的共存與平等未來。

接受福斯訪問時，紐森強調，面對非奴議題，遠超過金錢賠償之所能，並且研議團隊的許多建議，加州都已經著手執行，諸如降低投票限制，降低仇恨行為，建立可信的警政與司法改革，以及移除住房、教育、醫療與更多領域上的不公之處。在研議團隊今年夏季提出最終方案後，州府將與議會合力推動立法改善加州的未來環境。

福斯將紐森的說法定調為「否定」金錢賠償，不過州長媒體顧問Anthony York稍後強調，紐森並非全盤拒絕金錢賠償，只是希望等到整體報告出爐後，經過審慎考慮再做最終決定。紐森2020年簽署Assembly Bill 3121法案，正式組成非奴後代賠償工作小組，研商1865年開始執行的奴隸保護法，以及「社福寵兒」（welfare queen）等歧視用語。

不過共和黨人的批評已然出現。眾議會少數黨黨鞭加拉格（James Gallagher）告訴福斯，該工作小組從一開始就注定徒勞無功，民主黨人大張旗鼓地告訴全世界他們有這個工作小組，然後要加州人民為賠償埋單，紐森只是把自己推進死角，要不是簽署導致加州破產的賠償條款，要不就是承認工作小組根本就是政治噱頭。