奴隸制賠償金額 加州居住年數決定

加州 非奴後代賠償工作小組（California's Reparations Task Force ），已於5月6日表決，除了建議州府對奴隸制發布道歉聲明，並實質性提供數十億元現金賠償。聲稱這是一項歷史性的努力，目的是為遭受奴隸制奴役的非裔 美國人後代，提供補救和賠償。

經濟專家就主要三個方面的社區傷害初步評估貨幣損失：健康差異、針對非裔美國人的大規模監禁，以及過度盤查，還有住房歧視。每人獲得賠償金額，由在加州居住年數決定，最少時間是定居六個月。賠償金發給每個符合資格者，無須提供證據說明其在每個類別中所遭受的傷害。

針對健康差異的補償：居住年限一年賠償1萬3619元。該數字是通過比較非西語裔的加州黑人與非西語裔加州白人居民的壽命計算；大規模監禁和警察 過度施壓非裔美國人的補償：在1971年至2020年針對打擊毒品行動中，在加州每居住一年的非裔美國人需獲賠償2352元；住房歧視賠償：在1933年至1977年，作為加州居民的非裔每人賠償3366元。

同時小組還建議，要求對不公正的財產徵用，以及非裔美國人企業貶值作出額外補償，但這些內容尚沒有量化。同時還建議立法機關，採用個人索賠程序，為提供證明特定傷害者提供賠償。報告建議立法機關，提供首付款開始賠償程序，隨後再支付更多賠償金，並將年長者作為第一批優先賠償人群。小組強調，這些賠償金額並非最終結果，而是保守估計。

工作小組還有哪些建議？

最終報告的草案提議「賠償程序需要制訂一系列政策，來保證賠償、補償、復原、滿意和不重複」，包括但不限於以下內容：

廢除或修改209號提案，這是加州選民在1996年通過的一項禁止平權運動的法案；分析加州從地方到州級層面法律、政策、和條例規定在通過前後的種族影響；修改加州憲法禁止非自願奴役；為監獄勞工提供公平市場價值待遇；廢除死刑；對非裔美國人社區社區健康中心提供資金幫助；為強化Bane Act，取消要求警察暴力受害者，提供警察是刻意實施不當行為的證明；宣布選舉日為帶薪國定假日；恢復所有先前和現今遭監禁者的投票權；對歷史上標有紅線的郵政區號地區實施租金上限。

此外，增加贈款和財政援助，提高非裔美國人的房屋自有率，包括向居住在先前劃定紅線社區居民提供首付補貼和抵押貸款；允許居住在先前紅線社區後代將主要住宅評估價值，轉移至新購或新建住宅；為所有獲賠償資格的非裔居民提供免費大學學費；在非裔美國人社區增加更多公園；識別並移除帶有歧視性的聯邦紀念碑、標誌等；為被奴役者後代制定收入保障計劃；定期自動提高最低薪水，以適應生活成本增加，包括通貨膨脹；向非裔美國人商業區小企業主提供無息貸款；結束現金保釋制度；廢除「三振出局法」（Three-strikes law）；採取全民單一支付者（single-payer）醫療保險和醫療成本控制系統；提高Med-Cal報銷率與個人保險保效率匹配。

下一步做什麼？

工作小組將於6月29日在州府沙加緬度（Sacramento ）舉行最後一次會議，然後將所有建議提交給州立法機構。作為任務組主要成員的兩名議員，州參議員Steven Bradford及州眾議員Reginald Jone-Sawyer，預計將牽頭說服其他立法者提供非裔賠償。

在加州財務收入先前近歷史高點時，立法機關廣泛認可成立工作小組。可現在加州正處於財務危機，目前尚不清楚民主黨人是否會最終支持這項巨額賠償案，或者在未來什麼時候表決該小組的報告。工作小組主席莫瑞表示，向符合資格的非裔後代提供首期賠償金，並在今後提供後續賠償的建議，或有助於抵銷預算問題。她也指出，州長紐森最近在一次全國訪談中，承認加州在奴隸制中的扮演的作用。