違反「加味」令 兩菸草公司遭警告

加州檢察長警告兩家菸草公司，他們新推出的多款香菸違反去年通過的加味菸草禁令（美聯社）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）最近對兩家菸草公司提出警告，表示他們推出的新香菸似乎違反了去年選民投票 通過的加味菸草產品禁令。

邦塔近日去函警告兩家菸草業公司R.J. Reynolds和ITG Brands LLC，指他們九種重新調整配方的Camel、Newport和Kool品牌香菸的包裝和宣傳手法可能違法。

加州禁止銷售的加味菸草包括薄荷味香菸。檢方表示，上述品牌香菸根據加州禁售加味菸草法進行審查後，被推定是當作加味菸草進行宣傳的，他們已要求這些公司在6月23日前做出回應。

聯邦政府 去年宣布，將開始制定禁止薄荷香菸和加味雪茄的計畫。而菸草公司對加州法律的回應，將被視為他們未來將如何應對全國禁令。2021年一項研究發現，加味菸草受到年輕人的青睞，因為加味菸草中的薄荷味具有清涼效果，可以減弱刺鼻的菸味，讓年輕人容易開始吸菸。

生產四種Camel和Newport香菸的菸草業巨頭R.J. Reynolds 4日表示，他們的香菸符合加州法律的規定，但他們會與檢察長辦公室合作，確保這些產品能繼續在加州銷售。R.J. Reynolds說：「這些香菸除了菸草味之外，不會散發出其他明顯的味道或香氣。我們在銷售這些產品時，都明確表示它們不含薄荷。」

邦塔的信提出了廠商行銷資料以及薄荷香菸和非薄荷香菸相似外觀的比較，稱菸草公司新推出的香菸是為了取代舊薄荷菸，儘管文宣說它們是「提供給薄荷菸使用者的非薄荷菸」。

檢察長辦公室引述部分法律說明，如果菸草公司在宣傳產品時，「明確或隱晦傳達菸草產品具有特殊風味」，也是違法的。

加州立法會於2020年通過加味菸草禁令，但因為反對禁令的菸草公司收集到足夠的簽名，推遲了法案登上選票的時間。直到去年11月法案獲得加州近三分之二選民支持後，終於在12月21日開始生效。