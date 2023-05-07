長時間不上班 范士丹拒辭職

代表加州的聯邦參議員范士丹因病長期缺席參議院工作，被民主黨同僚呼籲退休。（美聯社）

面對各界對其長期缺席國會的不滿，代表加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）近日發出措辭強硬的聲明，表示會重返工作崗位。然而，她的聲明並未平息人們要求她辭職的聲浪，最近要求她辭職的呼聲來自重量級媒體紐約時報（New York Times）的編輯委員會。

范士丹在4日發出的聲明中強調，她會重返參議院 ，但沒有提出重返的確切時間表。她還反駁批評她影響拜登總統提名 的官員人選獲得確認的人，表示確認官員的工作並未因為她請假而放慢腳步。

范士丹在聲明中說：「我有信心，當我回到參議院後，我們的委員會可以迅速確認其他合格的被提名人，然後交給參議院進行投票 。」

紐約時報編輯委員會5日呼籲范士丹採取行動。他們寫道：「參議院席位不是終身閒職，如果議員不能有效率地代表他們的選民，或為國家謀福利，他們應該毫不猶豫放棄其參議院席位，把工作交給有能力的人來做。范士丹女士欠加州一個負責任的決定。」

自2月份感染帶狀皰疹病毒以來，范士丹已經缺席參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）91次投票。由於缺席時間已進入第三個月，民主黨同僚已變得不耐煩。

紐約民主黨聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）4月時表示，范士丹考慮辭職是合適的。她1日與其他進步派民主黨人一起在社群媒體Bluesky Social上呼籲范士丹退休。

歐凱秀說：「范士丹議員應該退休了。我認為，把這個立場批評為反女權主義，是一個笑話。她拒絕退休，也拒絕出席，這對司法部門造成了嚴重的傷害。」

在范士丹缺席期間，參議院司法委員會召開了四次會議審議官員提名人選，對16名被提名人的投票至少延後了一周，其中三名被提名人的投票至少被延後了四次。

在這段期間，參議院司法委員會透過唱名表決，確認了20名被提名人，每位參議員的投票都有記錄。另外有10名被提名人沒有通過確認，但可以留待由全體參議員再投票表決。