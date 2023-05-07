我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

長時間不上班 范士丹拒辭職

編譯廖宜怡╱綜合報導
代表加州的聯邦參議員范士丹因病長期缺席參議院工作，被民主黨同僚呼籲退休。（美聯社）
代表加州的聯邦參議員范士丹因病長期缺席參議院工作，被民主黨同僚呼籲退休。（美聯社）

面對各界對其長期缺席國會的不滿，代表加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）近日發出措辭強硬的聲明，表示會重返工作崗位。然而，她的聲明並未平息人們要求她辭職的聲浪，最近要求她辭職的呼聲來自重量級媒體紐約時報（New York Times）的編輯委員會。

范士丹在4日發出的聲明中強調，她會重返參議院，但沒有提出重返的確切時間表。她還反駁批評她影響拜登總統提名的官員人選獲得確認的人，表示確認官員的工作並未因為她請假而放慢腳步。

范士丹在聲明中說：「我有信心，當我回到參議院後，我們的委員會可以迅速確認其他合格的被提名人，然後交給參議院進行投票。」

紐約時報編輯委員會5日呼籲范士丹採取行動。他們寫道：「參議院席位不是終身閒職，如果議員不能有效率地代表他們的選民，或為國家謀福利，他們應該毫不猶豫放棄其參議院席位，把工作交給有能力的人來做。范士丹女士欠加州一個負責任的決定。」

自2月份感染帶狀皰疹病毒以來，范士丹已經缺席參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）91次投票。由於缺席時間已進入第三個月，民主黨同僚已變得不耐煩。

紐約民主黨聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）4月時表示，范士丹考慮辭職是合適的。她1日與其他進步派民主黨人一起在社群媒體Bluesky Social上呼籲范士丹退休。

歐凱秀說：「范士丹議員應該退休了。我認為，把這個立場批評為反女權主義，是一個笑話。她拒絕退休，也拒絕出席，這對司法部門造成了嚴重的傷害。」

在范士丹缺席期間，參議院司法委員會召開了四次會議審議官員提名人選，對16名被提名人的投票至少延後了一周，其中三名被提名人的投票至少被延後了四次。

在這段期間，參議院司法委員會透過唱名表決，確認了20名被提名人，每位參議員的投票都有記錄。另外有10名被提名人沒有通過確認，但可以留待由全體參議員再投票表決。

參議院 提名 投票

上一則

伍德蘭山民宅 郊狼從狗洞入室 屋主驚魂

下一則

世報母親節感恩餐會 溫馨滿滿

延伸閱讀

禁購AR-15步槍 上訴法院支持

禁購AR-15步槍 上訴法院支持
西洛杉磯兩棟退伍軍人住房 落成

西洛杉磯兩棟退伍軍人住房 落成
參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數

參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數
范士丹缺席議會 耽誤蘇維思任命

范士丹缺席議會 耽誤蘇維思任命
范士丹 中間路線的孤獨守護者

范士丹 中間路線的孤獨守護者
洛城法語／范士丹 中間路線孤獨守護者

洛城法語／范士丹 中間路線孤獨守護者

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20
小永的部分轉帳紀錄。（圖：小永提供）

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

2023-04-30 02:20

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議