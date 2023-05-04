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加州汽車製造商 積極生產電動車

編譯吳日君／灣區3日綜合報導
加州朝向零排放目標邁進，汽車製造商積極投入生產電動車。(Getty Images)
加州朝向零排放目標邁進，汽車製造商積極投入生產電動車。(Getty Images)

從密西根到喬治亞州、再到灣區及海外，汽車製造新時代儼然來到。導因於加州具有里程碑意義的零排放目標，期望在12年內停止銷售新汽油動力車。汽車製造商現處於走向電動車時代的過渡期間，面臨許多挑戰，積極投入電動車事業並加強提高產量。

福特汽車(Ford)電動車項目副總裁帕默(Darren Palmer)表示，電動車需求的增長比過去任何時候都快，改變了車廠工作方式，改變了每件事情。

汽車產業正努力應對汽車零件供應鏈限制、關鍵電池原材料的激烈競爭，以及急於開始生產更便宜的美國製造電池，同時也得讓新裝配廠及時投入產能，以滿足加州實現全電動車的時間表。於此同時，汽車工會組織也對汽車產業快速轉型期間、勞工工作保障與工作場所安全，表達擔憂。

美國已有44家主要車廠生產電動車，包括豐田(Toyoto)、現代汽車(Hyundai)、福特等，多家汽車大廠正建造大規模新廠，以組裝電動車與新電池製造廠。汽車製造商電動車部門在美國設廠的投資，已超過400億元。

特斯拉(Tesla)長期主導電動車市場，去年銷量超過100萬輛。部分車商例如豐田，去年在美國僅售出數百輛純電動車，並且因為車輪有缺陷而召回車輛，電動車事業進展緩慢。汽車產業專家指出，豐田仍專注在混和動力車。

帕默則表示，福特在電動車事業進行順利。直至今年底，福特計畫每年生產至少15萬輛F-150 Lightning，其為最初計畫數量的四倍以上。他說，汽車產業最終將轉向至全電動車，許多州都仿效加州。

汽車約占加州所有溫室氣體排放量的一半，成為導致地球暖化及煙霧汙染空氣的最大單一來源。去年8月，空氣資源委員會通過加州強制命令，要求加州2026年銷售新車中、有35%為零排放，然後於2030年增至68%、直至2035年達到100%。

2021年加州道路行駛的電動車僅有約83萬8000輛，2035年汽車製造商將須在加州修受近1200輛電動車。如此快速的大型產業轉型，史無前例。

戴維斯加大經濟學教授米勒格(Erich Muehlegger)分析電動車市場趨勢指出，汽車製造商正努力進行開發，但無法一夜成就，現階段生產能力仍無法滿足未來電動車的潛在需求。不過，空氣資源委員會主席蘭多夫(Liane Randolph)則樂觀認為，汽車產業正向零排放目標邁進。

電動車 汽車 加州

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