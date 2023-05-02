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陳仁宜投書洛時：台美人身分變複雜

編譯陳盈霖／綜合外電報導
陳仁宜投書洛杉磯時報，談論為何台美人身分變得更加複雜。(KTLA）
陳仁宜投書洛杉磯時報，談論為何台美人身分變得更加複雜。(KTLA）

洛杉磯時報報日前刊登去年競選加州主計長、史丹福大學胡佛研究院台裔研究員陳仁宜（Lanhee Chen）投書：「為何台裔美人身分變得更加複雜」。

他指出，隨著中美地緣政治緊張局勢，複雜的美中台三方關係，他愈來愈意識到自己身為台美人的身分。雖然台灣人和中國人之間肯定存在差異，但同樣身為美國人，卻有著共同命運。

陳仁宜寫道，年輕時每年夏天都會去台灣，「我在家說台語，我們家經常吃台菜，父母親來自台灣，在1949年蔣介石到台灣之前，我們在島上世代相傳。」

他說，小時候的身分非常像台美人。雖然在他出生的北卡羅萊納州，沒人能讀出他的名字，但當他們搬到南加州羅蘭岡後，身為台美人再正常不過。

隨著年紀增長，文中說到「從中學到高中，我對自己台灣身分愈來愈不執著。為了方便，我甚至告訴別人我是中國人，因我遇到的一些人，會把台灣和泰國混為一台。大學後接觸泛亞族群，我是台灣人還是中國人，似乎也不那麼重要，因我們都是亞裔。」

然而過去幾年，「我愈來愈意識到，作為台美人的身分」他說，這是因中美地緣政治緊張局勢不斷升溫，在美國被視為對華人更具挑戰性。

他在文中表示，前總統川普（Trump）稱COVID-19為「中國病毒」，誹謗他自己的交通部長趙小蘭（Elanie Chao）。諷刺的是，許多年長的台美人支持川普，因川普對中國表示懷疑，且其政策拉近美國和台灣關係。

當陳仁宜去年競選加州主計長而投身公共領域時，挑戰變得更加嚴峻。他說，競選時他自稱台美人，談論中國如何對台造成威脅等，「這些是我的觀點，但我不斷強調這些問題，肯定是受今天所處環境的影響。」

儘管如此，他發現很不幸地看到一些中國和台美人，因他們忠誠度受到質疑，無論他們對社區做出多大貢獻，一些同事和朋友仍被受到無端暗示，推測和未經證實的敘述。

他說，華裔美人可感受到壓力，但一些最新發生的事件甚至沒有涉及華裔。上周前哈佛大學利伯（Charles Lieber）因未申報他從與一所中國大學簽訂合約中收到款項而被判刑。「這些案件表明，種族認同並不能代表愛國主義。」

文末並寫到，「雖然台灣人和中國人之間肯定存在差異，但有一點可以肯定，就是作為美國人，我們在一起總比分開好」。

加州 川普 華裔

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