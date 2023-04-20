工作簽證中籤率低 有人兼申請加拿大

今年工作簽證H1-B抽籤結束後，一片狼嚎，很多人感慨今年抽籤率特別低。(Getty Images)

今年工作簽證 H1-B抽籤結束後，一片狼嚎，很多人感慨今年抽籤率特別低，抽中比率從5%到20%不等，還有人三抽不中。導致很多留學生 拿到公司邀請不敢貿然就職，擔心抽不到工作簽證就前功盡棄，還有人兩手準備，美國不行就轉去加拿大。

和往年不同的是今年有近50萬人抽8萬5000個工作簽證名額，僧多粥少才是導致中籤率的罪魁禍首。有很多人認為抽籤率低，是外包公司濫用抽籤名額所致，但是律師劉莉莎認為，遊戲規則沒有改變，一直都是只有8萬5000個名額，以往一樣有外包公司濫用抽籤名額，今年中籤率低主要是疫情後申請的人數增加導致。

留學生孫同學雖然痛恨那些外包公司佔據簽證名額，但是也無能為力。他說，多個雇主為同一受益人申請工作簽證雖然被譴責，但不觸犯法律。因為移民局 也沒有人力物力去查證這個工作是否真實有效。他就在一個外包公司工作，雖然抽中了，但是公司半年沒項目也很痛苦。

律師許俊良表示，今年參加抽籤的人，大概是五六個人中抽中一個人，大致是20%上下。其中沒有抽中的碩士生也很多，按理今年很多大廠裁員和凍結招聘，應該會少一些申請，但是沒想到今年移民局收到48萬3000多份申請，創五年新高。目前只能觀望，看看後續發展。

留學生丁同學說，他們公司官方數據是20%中籤率，但是他們組四個人都沒中，有朋友的公司中籤率只有15%，還有的律所更誇張，只有5%的中籤率。他現在沒抽中無路可走，只能考慮申請移民加拿大，反正離美國也不遠，解決身分問題就無後顧之憂。

還有留學生害怕低中籤率，選擇公司時偏向那些可以辦L-1的公司。留學生李同學說，大環境實在是太不友好了，現在抽籤概率好像才20%左右，那麼抽三次大概有50%概率抽不中，如此一來感覺風險極高。考慮到這點，就必須要找支持L簽之類的大公司，這樣抽不到工作簽證，還能申請L1作為過渡，這樣一來，小公司完全沒法去了。現在環境這麼差，公司都不怎麼招人，找到工作就不錯了，如果還要挑三揀四公司能辦理什麼簽證，那就難上加難。有的公司雖然能辦理，但也許還會加上須做滿多少年的附加條件。