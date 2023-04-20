一分鐘看加州／機場準時率 LAX勝SFO

洛杉磯國際機場。（LAX提供）

加州起降最準時的機場是哪個？答案可能出乎意料，又大又擠又永遠都在施工的洛杉磯國際機場 排名全球第12，還優於舊金山 國際機場的第14名。

航空分析業者Cirium（睿思譽）的2022年報告指出，全球的國際機場中，加州共有兩個機場擠入前20名，分別是準時起飛率80.27%的洛杉磯國際機場（LAX ），以及準時起飛率79.73%的舊金山國際機場（SFO）。

Cirium的執行長Jeremy Bowen指出，2022年對航空業來說是非常辛苦的一年，因為疫情之後出乎意料的搭機需求，全球機場、航空公司都面臨極大的考驗。Cirium除了評比全球機場外，同時也公布了航空業者的排名，第一是藍色巴西航空（Azul），第二第三都是日籍，全日本空輸（ANA）與日本航空（JAL）。

全球而言，第一名是日本的羽田空港（HND），37萬3264次航班中，準時率達90.33%。第二則是印度班加羅爾國際機場（BLR），20萬1897次航班中，84.08%準時起降。第三為美國的鹽湖城國際機場（SLC）22萬6545次起降，準時率為83.87%。

舊金山國際機場。（SFO提供）

洛杉磯國際機場的總航班數達到47萬8668次，共197條航線；舊金山國際機場總航班31萬5349次，151條航線。相較起來，LAX的準時航班總數還多於SFO；且與南加其他大小機場相比，LAX的準時率也毫不遜色。

洛杉磯每日新聞指出，單看超大型國際機場（mega-airport）的準時率排名，洛杉磯國際機場的全球排名更達第六。洛杉磯國際機場對於評比結果算是相當滿意，因為身為全球最大型的機場之一，LAX在2022年的起降準時率還能創下史上新高。

不過，精益求精是必要的。航空管理公司OAG Aviation Worldwide就指出，飛機誤點當然因素很多，天氣、疫病等等當然是不可控力，但是嚴格說來，洛杉磯國際機場80.27%的準時率，還是代表每五班中就有一班誤點，對旅客來說還是帶來不便，看看羽田空港的90.33%，LAX確實還有進步空間。