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范士丹缺席議會 耽誤蘇維思任命

編譯組／綜合18日電
加州聯邦參議員范士丹因病缺勤，影響蘇維思勞工部長職務的確認。（美聯社）
加州聯邦參議員范士丹因病缺勤，影響蘇維思勞工部長職務的確認。（美聯社）

一般認為，聯邦參議院投票確認蘇維思 (Julie Su) 出任勞工部長時，贊同與反對票數將相當接近。拜登總統所提名的勞工部長蘇維思過去曾擔任加州勞工局長。她2021年於聯邦副勞工部長確認投票中，以50票對47票驚險過關。50張支持票全來自民主黨，而47名共和黨聯邦參議員投下反對票。

如今代表舊金山地區聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein) 罹患帶狀皰疹無法前來華府投票，一般預料，蘇維思這次投票確認，將面臨強大挑戰。

專家認為，目前聯邦參議院中，50名議員屬民主黨，另49人為共和黨，民主黨只代表一個微弱的多數，在范士丹無法出席投票情況下，如果再有民主黨議員反對支持，蘇維思能否順利擔任聯邦勞工部長將出現問題。一般估計，沒有任何共和黨籍聯邦參議員將投票支持蘇維思。

專家分析，眼前就有三名民主黨員意向不明。這三名議員為代表西維吉尼亞州的民主黨聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin) 、代表蒙大拿州 (Montana) 的戴斯特 (Jon Tester)，以及代表亞利桑納州的民主黨聯邦參議員西納瑪 (Kyrsten Sinema)。

根據報導，西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽對蘇維思出任勞工部長態度極為保留。戴斯特則媒體表示，是否支持蘇維思，目前尚未作出任何決定。戴斯特強調，一切必須等待聽證過程後才能確定。西納瑪於去年年底改變黨籍，從民主黨改變成為獨立派。

加州勞工聯盟佛雷雀兒 (Lorena Gonzalez Fletcher) 指出，如果范士丹缺席投票影響到蘇維思出任勞工部長，那將會是一個摧毀性的局面。

勞工部 民主黨 投票

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