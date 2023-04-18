截止日延後 善用免費報稅工具

國稅局提醒納稅人利用IRS.gov上的免費稅務工具，完成報稅或查詢報稅所需信息。（圖片來源：Pixabay）

傳統4月15日的報稅 截止日，因今年正逢周末延後至4月18日。雖然南北加州許多縣的納稅人，受去年12月和今年1月冬季風暴影響，報稅截止日延長至10月16日，但隨著4月18日將屆，國稅局 仍提醒納稅人利用國稅局網站（IRS.gov）上的免費稅務工具，完成報稅或查詢報稅所需信息；強調報稅延期並不意味著繳稅延期，納稅人應核查自己的稅務信息，以免漏報或錯報。

善用「免費申報」工具

國稅局推出的「免費申報」(Free File)工具，可以為2022年收入不超過7萬3000元的納稅人提供免費報稅，尚未完成報稅的納稅人可使用此工具提交稅表 。此外，所有納稅人均可通過「免費申報」工具申請報稅延期。

通過國稅局網站核查稅務信息

納稅人可以通過國稅局網址隨時查看、下載或打印稅務資料，包括個人、企業、自僱人士以及慈善機構和非營利組織的報稅信息。納稅人可以通過在線帳戶查看自己的聯邦稅務信息 ，不僅可以查詢如應付金額、所有納稅年度的欠款餘額、付款歷史以及當年提交的原始稅表等信息，還可以獲取稅表謄本（tax transcript）。納稅人還可以通過國稅局網站或官方應用程式 IRS2Go中的 「我的退稅在哪裡？」(Where's my refund?)專區，查找有關退稅狀態的最新信息。

防止處理延遲

國稅局鼓勵所有納稅人通過電子方式報稅並選擇「直接存款」的轉賬方式，以便在最短時間內收到退稅。此外，納稅人應確保所有年終收入報表和其它必要的文件的完整和正確，包括來自雇主的表格W-2、來自州府的表格1099-G、來自銀行和其他付款人的表格1099、來自健康保險商的表格1095-A（針對申領保費稅額抵免優惠的人）和虛擬貨幣交易記錄。

善用輔助技術工具

國稅局網站上的「替代媒體中心」（Alternative Media Center）工具為納稅人提供了各類無障礙產品，如屏幕閱讀軟件、可刷新的盲文顯示器和屏幕放大軟件。

使用身分保護碼防範稅務欺詐

「個人識別碼」(IP PIN)是國稅局分配給納稅人的六位數編碼，以防止納稅人的社會安全號碼或納稅人識別號被盜用，避免欺詐性稅務申報發生。當納稅人提交電子或紙質稅表時，它可以幫助國稅局驗證納稅人的身分，只有納稅人和國稅局知道「個人識別碼」這一信息。

獲取本地免費報稅服務

國稅局的免費報稅服務 (VITA) 為特定群體提供免費的基礎報稅服務，符合條件的納稅人包括：年收入不超過6萬美元的納稅人；殘障人士；英語能力有限的納稅人。針對年長者的稅務輔導 (TCE) （英文）項目也為60歲以上的納稅人提供了免費的稅務幫助。此外，「VITA/TCE站點定位器」工具（https://irs.treasury.gov/freetaxprep/）可以幫助符合條件的納稅人找到最近的社區服務點，這些服務點的志願者均經過國稅局培訓和認證。

調整預扣稅以防止報稅「意外」

臨近截止日是納稅人檢查預扣稅的最佳時機。當納稅人的工作、收入或個人生活發生變化（例如結婚、離婚、生子、領養或購房）時，預扣稅就有可能發生變化。國稅局網站的「預扣稅估算器」（Tax Withholding Estimator）工具可以幫助納稅人評估所得稅、抵免優惠等。