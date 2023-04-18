一分鐘看加州／吸引蜂鳥到家作客有方法

加州的蜂鳥季為4月至9月。（美聯社）

2023年的冬季終於過了，隨著天氣放暖，南遷避冬的候鳥也開始回到加州 。其中最討喜的莫過於體型嬌小、又能倒飛的蜂鳥，如何讓牠們願意到你家作客，甚至流連忘返，方法分人工與天然兩種。如果你家真的不方便，不妨到附近的步道 走走，也許就能在芳草樹叢間意外發現牠們的身影。

最人工也最簡單的方式是買個餵食器。Effie Yeaw Nature Center的專家Kristen Angelini解釋，餵食器顏色最好是大紅的，因為這樣最能吸引蜂鳥。同時糖與水的比例以為1：4為最佳，因為過甜的糖水只能短暫吸引蜂鳥駐足。同時，為了避免蟲爬蟻啃細菌滋長，或生病蜂鳥之間相互傳染，餵食器最好每天清洗。

天然的方式就需要長期耐心了，在院子裡種些筒狀長形的花草，例如忍冬屬的貫月忍冬（Trumpet honeysuckle），美國薄荷屬的蜂香薄荷（bee balm），以及常稱為蜂鳥鼠尾草（hummingbird sage）的苞葉鼠尾草，都能吸引蜂鳥到訪。真的沒時間照顧花花草草，那就得請尊駕前往郊外步道，賞花兼看鳥嘍。

最後補充一點冷知識：蜂鳥其實多達330種，最小的體重1.8克，最大也不過20克，所以得千萬小心照顧這些嬌客。牠們除了會吸花蜜，也會喝樹汁，也會捉些小蟲，加州的蜂鳥季一般在4月至9月間，天氣變冷牠們就會南下度冬了。但是當中有個異數，即朱紅蜂鳥，也稱安氏蜂鳥（Anna's hummingbird），牠們不是南來北往的水平移動，而是夏季時上山、冬季時下山，因此加州冬季看到的蜂鳥十有八九都是安氏蜂鳥。