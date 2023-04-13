州府再控杭廷頓灘市:蓄意違背ADU法規

加州基本住房法要求各縣市提供更多住房，圖為洛杉磯市規畫中的合宜宅。（洛杉磯市住房局提供）

加州 州長紐森 與檢察長邦塔（Rob Bonta）等人10日宣布，將對先前對杭廷頓灘市（Huntington Beach）的提告增補內容，包括聲請法院裁定該市先前的故意不配合違法，以及不應該長達16個月都不實施基本住房法（Housing Element Law）。

加州政府3月9日已經對杭廷頓灘市提告，指控該市不願實施基本住房法，協助提供更多住房。邦塔當時說，基本住房法的用意就在使更多家庭獲得住房機會，但市府卻刻意忽略Senate Bill 9法案與附屬住宅單位（ADU）法規，不願協助市民覓得棲身之處。

州府提告之後，杭廷頓灘市議會曾在3月21日投票通過恢復接受SB 9與ADU的申請，但之後在4月4日的議程中，議會卻又反對實施相關州法，因此加州政府認定，杭廷頓灘市不願提供合宜宅給市民，並對3月9日的提告增加條款。

紐森強調，每個縣市都該盡力降低房價與租金 ，俾使居民能夠獲得住房，加州的目標就是住者有其屋，但杭廷頓灘市卻決意背道而馳。基於市議會已經同意接受SB 9與ADU的申請，因此州府放棄聲請禁制令，改為訴請法院正式裁定先前的規定違法，並不得恢復。

不過，杭廷頓灘市長Tony Strickland對此的回應則是，市府律師正在研議，聲請法庭裁定此一增補無效，因為指控市府違反基本住房法應該另起新案，而不是對舊案修修補補。他也指稱，加州明明有240多個縣市沒有貫徹基本住房法，但是州府卻單單挑上杭廷頓灘市大作文章。