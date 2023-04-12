好市多在加州突停售房險、車險 惹議

好市多是在3月宣布在加州停止銷售汽車保險。（Costco網頁）

近日，好市多 （Costco）突然宣布在加州 停售房屋和和汽車保險 ，引起民眾議論紛紛。其實好市多停售保險，背後有深層原因，是加州整個保險行業的縮影。

好市多是在3月宣布在加州停止銷售房屋和汽車保險。在其售賣保險的官網上，輸入加州的郵編，就會跳出一段文字：「加州房屋和汽車險目前暫停銷售。已經在好市多購買保險的會員，不受影響。」

據悉，好市多的保險業務，是與多家保險公司合作出售。與其汽車銷售業務一樣，好市多有其龐大的會員基礎，作為中間人，將客戶與保險公司連結，並提供一定折扣來吸引會員購買保險。好市多保險業務一直以來風評不錯，如今突然宣布停賣，讓很多考慮購買保險的民眾多少有點失望和疑惑。

好市多突然停售加州房屋和汽車險，讓很多民眾不解。（截圖）

好市多在加州停售保險，在網路上有各種猜測。有網友表示，加州近幾年犯罪率飆升，入室搶劫、汽車零部件偷盜，砸車窗等犯罪增加，導致保險公司只賠不賺，很多公司都做不下去了。好市多也不得不暫停這兩項保險的銷售。

其實保險公司的現狀遠比這些猜測更複雜。在美國銷售保險近30年的鹿強說，好市多在加州停售房屋和汽車險，他一點都不意外。因為這不只是好市多一家的困境，而是整個保險業的困境。疫情以來，保險業賠得「唏哩嘩啦」，鹿強代理的一半以上的保險公司都停售。剩下還在做的，保險理賠也設限很多。舉例來說，以前客戶來辦理保險，當天就可以批下來生效。而現在保險公司則要審核好久，短則幾日，長則幾星期。

造成這一現象的原因，是疫情以來保險公司理賠成本增加，導致很多公司都不賺錢。以汽車保險為例，車價上漲會導致理賠數額上漲。汽車零件以及人工費近幾年變得昂貴，修理費水漲船高。鹿強說，汽車的一個小小碰撞，修理費就可高達1萬元以上。

而房屋保險行業也是同樣道理。近幾年建材成本上漲，人工費上漲。而加州近幾年有不少天災如山火和大雨，修理數量和成本增加，對保險公司來說，也是很大的負擔。

而加州政府對保險公司增加保費有嚴格限制，如果保險公司想要增長超過6.9%，就要舉辦公聽會。鹿強說，雖然這幾年保費有所上漲，但對保險公司是杯水車薪。

鹿強說，以前保險經紀賣得保險越多越好，還有獎金，現在情況反過來，保險限量銷售。好市多暫停售賣保險，也是情理之中。鹿想說，「我從業近30年，保險業這樣的狀況，還是第一次見到。」