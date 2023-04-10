億萬富翁 180加州居民登榜 NVIDIA華裔創始人黃仁勳 10大富豪第4

2023年富比士加州十大億萬富翁榜單

2023年新的「富比士」（亦稱福布斯）「億萬富豪榜」5日出爐，雖然經濟持續低迷導致將近榜單上近半數富豪過去一年的財富縮水，但加州 最富有的人還是在2023年富比士全球億萬富豪榜上名列前茅，其中並包括位於北加州NVIDIA的華裔創始人黃仁勳（Jensen Huang）。全球十大最富有的人中七位為美國人。

2023年富比士全球億萬富豪榜加州十大富豪之一、NVIDIA的華裔創始人黃仁勳（Jensen Huang，nvidia.com下載）。

「富比士」在發布年度榜單時表示，加州億萬富豪2023年總財富不如2022年，總身價為12.2萬億元，低於2022年的12.7萬億元。

馬斯克 （Elon Musk）在購買推特（Twitter）後特斯拉股價下跌，在2023年全球富豪新排行榜單中失去頭號位置，位居第二，統計到5日上午，馬斯克身家為1928億元。奢侈品巨頭LVMH的掌門人伯納德阿諾特成為世界新首富。這是法國公民首次領跑排名。不過在全球最富有的十大富翁中，美國占七位。

全球共有28人跌出新年度的十位數財富榜單，目前全球擁有十位數財富的人數為2640人。美國擁有735位億萬富翁，也是全球億萬富翁最多的國家，總資產達4.5萬億元。總的來說，富比士將財富的流失歸因於股市下跌，尤其是科技行業的股市下跌以及利率上升。

為了計算淨資產，富比士使用3月10日的股票價格和匯率來確定排名，但該榜單實時更新財富。

富比士5日公布的億萬富豪榜單上有超過180人是加州居民，其中包括金卡戴姍(Kim Kardashian)，净資產12億元；脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)淨資產25億元；導演盧卡斯(George Lucas)淨資產50億元。

2023年加州十大富豪包括：谷歌 聯合創始人拉里佩奇（Larry Page），淨資產792億元；谷歌聯合創始人謝爾蓋布林（Sergey Brin），淨資產760億元；Facebook的創始人查克伯格（Mark Zuckerberg），淨資產644億元；Nvidia創始人黃仁勳，淨資產211億元；房地產大亨唐納德布倫（Donald Bren），淨資產174億元；谷歌前首席執行長埃里克施密特（Eric Schmidt），淨資產162億元；Ubiquiti Networks首席執行官羅伯特佩拉（Robert Pera），淨資產155億元；WhatsApp聯合創始人（Jan Koum），淨資產137億元；蘋果和迪士尼Laurene Powell-Jobs & Family，淨資產120億元；Mars Inc.繼承人Marijke Mars，淨資產96億元。

而全球十位最富有的人中有七位是美國人，除了馬斯克外，還包括亞馬遜的傑夫貝佐斯（Jeff Bezos），身價1269億元；甲骨文拉里·埃里森（Larry Ellison），身價1189億元；比爾和梅琳達·蓋茨基金會比爾·蓋茨（Bill Gates)，身價1099億元；伯克希爾哈撒韋公司沃倫巴菲特（Warren Buffett），1074億元；Bloomberg Inc.Michael Bloomberg，954億元；微軟的史蒂夫巴爾默（Steve Balmer），901億元。