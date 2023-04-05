因應加薪 加大縮減研究生和助教員額

加州大學大罷工已過去三個月，學術工作者們雖然爭取到工資提升，卻也面臨著助教機會減少、研究生招生縮減等新問題。（受訪者提供）

持續六周的加州大學 （UC）學術工作者大罷工已過去三個月，抗議者們雖然爭取到了歷史性的工資提升，卻也面臨著助教機會的減少、研究生招生 縮減等新問題。

去年12月中下旬，在罷工參與者六周的努力下，加州大學與學術工作者們制定了新勞務合同，使得加大系統內約 4萬8000名學術工作者獲得20%至80%的加薪。 該加薪也會大幅增加加大系統的財政支出，根據加州大學總校長辦公室估計，在合同有效期內，十個校區增加的工資、福利等總和在5億到5.7億美元之間。

根據洛杉磯時報報導，加州大學將因此面臨財政緊縮，為此會考慮削減支出，比如減少研究生招生和減少助教名額，該舉措可能對加大傳統的研究生教育模式產生影響。助教和研究人員的減少可能會影響教學和學術質量，導致研究產出減少和班級規模擴大。

2月開始，各學校研究生的錄取成果陸續公布，洛加大 東亞研究專業應屆碩士生小陳，就是等待博士申請結果的一員。據她了解，洛加大的亞洲語言與文化（Asian Languages and Cultures）部門今年只招了兩名博士生，中國和日本各一名，疫情盛行期間的招生名額都比這多。小陳的博士申請也不順利，原以為「近水樓臺先得月」，但向加大系統投遞的申請都落選了。

目前在洛加大研究人種學的小何計畫今年申請博士，近期在和導師套辭溝通，她的導師是洛加大某學院副院長。該導師向小何透露，受加大罷工影響，今年的博士生招生名額會再次縮減，建議她做好心理準備。對此，小何感到有些緊張，她認為學校應該給所有學生和學術工作者們提供公平的工作環境，而不是「羊毛出在羊身上」，將部分學生加薪的後果轉移給別的學生承擔。

加州大學尚未就減少招生做出任何官方聲明，但根據工會UAW 2865和5810的主席致加州大學總校長德瑞克（Michael Drake）的一封信，加大已建議各部門將研究生招生名額減少33%，將助教職位減少30%。信裡指出，這種變相的剝削不符合加大一直以來對卓越教學和研究的追求。

根據UAW 2865的調查，來自加大十個校區89個系的研究生表示，他們已被告知2023-24學年的招生人數會減少，還聽說了擴大班級規模和縮減研究小組的計畫。該調查指出戴維斯分校（UC Davis）在音樂和物理等領域以及爾灣分校（UC Irvine）在戲劇、政治學等領域的具體削減。

根據聖地牙哥分校（UC San Diego）的校園媒體報導，該校物理系表示可能會減少對GSR（研究生學術助理）和助教的支持， GSR名額從91個減少約至19個。同時，如果沒有額外的校園資金，72個助教職位可能會減少到46 個。