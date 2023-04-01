後疫階段～藥物篇／加州新法 健保支付所有新冠費用

目前美國治療新冠使用最多的藥物Paxlovid.。(Gettyimges)

繼加州 州府2月底宣布解除新冠疫情緊急狀態後，洛杉磯 縣也在3月底全面結束歷時三年的疫情警戒封鎖。新冠後疫情時期聯邦政府幫助民眾自我防疫抗疫，加州最新的法律要求加州所有健康保險計畫支付新冠（COVID-19）檢測、治療評估、疫苗和治療的費用。

新冠患者在大多數情況下不用分攤費用，聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ）和加州醫療保險（Medi-Cal，俗稱白卡）支付所有費用（如果沒有保險，請詢問治療機構是否收取費用）；公共衛生局的遠端醫療服務同樣完全免費。

洛杉磯縣公共衛生局表示，醫生門診可能會收取正常的費用，也可能收取注射費用，但新冠相關的治療藥物本身，均為免費；非美國公民同樣可以獲得免費藥物。如果藥房說要收費，請致電1-833-422-4255，或向州政府新冠防疫部門報告：go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting報告。

根據聯邦政府與新冠藥物提供者簽署的協議，向各地提供新冠藥物的藥房和相關機構，不得向患者收取藥物費用。美國衛生與公眾服務部（HHS）免費向授權供藥方免費提供新冠治療藥物，無論治療接受者的承保狀況或支付新冠配藥費用的能力如何，成本都不應成為患者獲得這些藥物的障礙，不向患者收取藥費。

目前美國治療新冠使用最多的藥物之一 Remdesivir。(Gettyimges)

目前治療新冠主要有三種藥物。其中Paxlovid（nirmatrelvir/ritonavir），是大多數人採用的治療方法。體重至少88磅的12歲或以上可以服用，被列為「非常有效且安全和易於服用」藥物（醫生可能會告訴你在服用Paxlovid時停止或降低其他藥物的劑量）（口服治療藥物，在出現症狀後五天內開始服用。每天兩次，持續五天）；Molnupiravir（Lagevrio），適用於不能服用Paxlovid或Remdesivir的人，它只能供18歲或以上且未懷孕的成年人服用（靜脈注射治療藥物，在出現症狀後七天內開始使用）；Remdesivir（Veklury），適用於不能服用Paxlovid的成人和兒童，包括體重至少三公斤（約七磅）的嬰兒（每天注射一次，持續三天）。

如果民眾測出陽性，或醫生或緊急護理中心認為患者需要治療，將會開具處方，患者可以在洛杉磯縣的800多家藥房取葯。如果需要靜脈注射治療，家庭醫生可以將病患轉介到適當的地方，許多藥房和診所都有提供相關的注射治療。

洛杉磯縣公共衛生局。（洛縣公衛局）

目前出現新冠症狀，並且檢測確定感染陽性或者醫生建議接受治療的患者，大多為50歲或以上；未接種疫苗或未接種最新的COVID-19疫苗；或者患有癌症、腦血管疾病/中風、慢性腎臟、肝臟或肺部疾病，包括囊性纖維化、結核病和中度至重度哮喘、失智症或其他神經系統疾病、糖尿病、殘障、心臟病、免疫系統問題，包括愛滋病毒感染，器官或骨髓移植，或服用類固醇等藥物化療、超重、肥胖，或缺乏運動、懷孕、鐮狀細胞病或地中海貧血以及吸菸者等。

與此同時，洛杉磯縣公共衛生局每周七天提供遠端醫療服務，時間從上午8時至晚上8時30分，電話為1-833-540-0473，這些服務可讓你輕鬆獲得COVID-19檢測和評估，如果你病情符合條件，還可以獲得口服治療藥物。