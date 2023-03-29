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違反住房法 檢長盼擴權介入

編譯組╱沙加緬度28日電
加州檢察長邦塔（右一）要求立法提供他工具控制違反住房法城市。（美聯社）
加州檢察長邦塔（右一）要求立法提供他工具控制違反住房法城市。（美聯社）

加州許多城市試圖迴避州府新推出的住房法。面臨這種蓄意延宕推展住房挑戰，州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 試圖擴充州府執行住房法功能。配合州檢察長辦公室需求，代表舊金山選區州眾議員楊馳馬 (Matt Haney) 提出AB 1485法案，加強邦塔辦公室直接介入妨礙開發住房相關訴訟。

楊馳馬指出，雖然加州有些城市遵循州府規定城市開發進度，許多屬於NIMBY (不要在我家後院，Not in My Backyard) 的地方官員設法阻撓開發新住房。

邦塔辦公室兩年前成立「住房攻擊力量」(Housing Strike Force) 單位，專門監督未能遵守，或蓄意設法迴避州府開發住房規定的城市。

然而推動住房組織與州檢察長辦公室指出，邦塔辦公室介入有關妨礙住房訴訟時，有時會受到阻撓。

原因出在根據目前州法，州檢察長必須取得法官許可，才能介入可能觸犯州住房法相關訴訟。楊馳馬說，由於這項州法規定，邦塔處理有些此類訴訟延宕好幾個月。法官亦可阻止州檢察長辦公室介入。

雖然州檢察長辦公室有權對觸犯住房法城市直接提出法律訴訟，加州許多類似住房訴訟是由YIMBY (贊成在我家後院，Yes in My Backyard) 集團所提。州眾議員楊馳馬所提AB 1485法案是與邦塔辦公室與住房行動聯盟 (the Housing Action Coalition) 共同提出。

住房行動聯盟主任大衛 (Todd David) 表示，邦塔能直接介入這些法律訴訟非常重要，因為比起一些房地產開發商，他能對延宕住房計畫的城市施加壓力，促成住房目標達成。他說，這是非常重要的工具，對這些蓄意拖延的城市，這個工具代表州府非常在意住房目標能否如期達成。

推動住房專家認為，隨著州府開始設法強迫個城市達到其住房目標，邦塔對未能遵守規定城市提出法律訴訟將大幅增加。加州如欲達到目前住房需求量，每年必須興建18萬個住房單位，其中包括8萬個可負擔住房單位。然加州目前平均每年只興建8萬個住房單位。

與楊馳馬共同推出AB 1485法案的代表舊金山選區州參議員威善高 (Scott Wiener) 表示，州檢察長將加強參與推動加州住房法。當州府通過加州住房法時，這項州法不只是一個建議，而是一個要求。

加州 眾議員 舊金山

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