違反住房法 檢長盼擴權介入

加州檢察長邦塔(右一)要求立法提供他工具控制違反住房法城市。(美聯社)

加州 許多城市試圖迴避州府新推出的住房法。面臨這種蓄意延宕推展住房挑戰,州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 試圖擴充州府執行住房法功能。配合州檢察長辦公室需求,代表舊金山 選區州眾議員 楊馳馬 (Matt Haney) 提出AB 1485法案,加強邦塔辦公室直接介入妨礙開發住房相關訴訟。

楊馳馬指出,雖然加州有些城市遵循州府規定城市開發進度,許多屬於NIMBY (不要在我家後院,Not in My Backyard) 的地方官員設法阻撓開發新住房。

邦塔辦公室兩年前成立「住房攻擊力量」(Housing Strike Force) 單位,專門監督未能遵守,或蓄意設法迴避州府開發住房規定的城市。

然而推動住房組織與州檢察長辦公室指出,邦塔辦公室介入有關妨礙住房訴訟時,有時會受到阻撓。

原因出在根據目前州法,州檢察長必須取得法官許可,才能介入可能觸犯州住房法相關訴訟。楊馳馬說,由於這項州法規定,邦塔處理有些此類訴訟延宕好幾個月。法官亦可阻止州檢察長辦公室介入。

雖然州檢察長辦公室有權對觸犯住房法城市直接提出法律訴訟,加州許多類似住房訴訟是由YIMBY (贊成在我家後院,Yes in My Backyard) 集團所提。州眾議員楊馳馬所提AB 1485法案是與邦塔辦公室與住房行動聯盟 (the Housing Action Coalition) 共同提出。

住房行動聯盟主任大衛 (Todd David) 表示,邦塔能直接介入這些法律訴訟非常重要,因為比起一些房地產開發商,他能對延宕住房計畫的城市施加壓力,促成住房目標達成。他說,這是非常重要的工具,對這些蓄意拖延的城市,這個工具代表州府非常在意住房目標能否如期達成。

推動住房專家認為,隨著州府開始設法強迫個城市達到其住房目標,邦塔對未能遵守規定城市提出法律訴訟將大幅增加。加州如欲達到目前住房需求量,每年必須興建18萬個住房單位,其中包括8萬個可負擔住房單位。然加州目前平均每年只興建8萬個住房單位。

與楊馳馬共同推出AB 1485法案的代表舊金山選區州參議員威善高 (Scott Wiener) 表示,州檢察長將加強參與推動加州住房法。當州府通過加州住房法時,這項州法不只是一個建議,而是一個要求。